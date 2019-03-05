Ağır müebbetle yargılanacaklar

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 657 sayfalık iddianame, gönderildiği İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından kabul edildi.Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Mücella Yapıcı ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanık hakkında ağır müebbet hapis cezasının talep edildiği iddianame kabul edildi. İddianamede sanıkların hükümeti düşermek için giriştikleri eylemler tek tek sıralanırken, bu eylemler için küresel spekülatör George Soros'un Türkiye'deki yapılanmasının aktif olarak kullanıldığı kaydedildi. Sanıkların, 2013'te gerçekleştirilen Gezi Kalkışması'ndan önce 2011'den itibaren yönlendirme yaptıklarına yer verilen iddianamede FETÖ'nün de eylemlere aktif olarak katıldığına yer veriyiyor.Gezi iddianamesine göre FETÖ, Gezi'yi fırsat olarak değerlendirdi. Kalkışma başarısız olunca bu defa sahneye kendisi çıkarak sırasıyla 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişiminde bulundu. Soruşturma kapsamında TSK'dan ihraç edilen Kurmay Yarbay Yarbay Bülent Sevindik'in de 'itirafçı' olarak verdiği ifadelerde ise kendisinden sorumlu mahrem imamının, eylemlere katılan sendika ve sivil toplum örgütlerine FETÖ tarafından destek verildiğini söylediğini aktardı. Sevindik, Gezi eylemlerine bizzat katıldığını da savcılıkla paylaştı.İddianamede Gezi parkı kalkışmasında emniyetteki FETÖ üyeleri aracılığıyla orantılı ve yerinde müdahaleler yapılmasına engel olunduğuna vurgu yapılırken, bunun Gezi kalkışmasına katılan grubun mağduriyet algısı oluşturmasına zemin hazırlanması amacıyla yapıldığı ifade edildi. Olaylara girişen polis şeflerinin daha sonra FETÖ operasyonlarında gözaltına alındığı kaydedildi. Kalkışmanın hedefinde ise Erdoğan'ın olduğu belirtildi.