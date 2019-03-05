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adayı yine baltayı taşa vurdu!

'nun adayı , kurulalı 4 yıldan fazla zaman geçen Gıda daire başkanlığını kurmayı vaadetti!

M. FATİH GEDİMAN
M. FATİH GEDİMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2019 11:34
CHP adayı Ekrem İmamoğlu yine baltayı taşa vurdu!

CHP'nin her gittiği yerde vatandaştan tepki gören adayı Ekrem İmamoğlu kırdığı potlarla da gündemden düşmüyor.

"GIDA DAİRE BAŞKANLIĞI KURACAĞIZ"

Proje sunmak yerine "Çözeceğiz. Derman olacağız" gibi genel geçer ifadelerle adaylık sürecini geçiren Ekrem İmamoğlu önceki gün yaptığı ziyaretlerde İstanbul'a Bakanlık gibi çalışan bir "Gıda Daire Başkanlığı" kuracağını ifade etti.

KURULALI 5 YIL OLDU!

Oysa İmamoğlu'nun vaadettiği proje "Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı" adıyla kurulalı 4 yıldan fazla zaman geçti. Zaten kurulmuş ve işleyen bir sistemi kuracağını vaadeden İmamoğlu bu gafıyla hem aday olduğu kentten habersiz olması hem de oy hakkına sahip olduğu belediyenin işleyişine ilişkin hiçbir araştırma yapmamış olmasıyla gülünç duruma düştü!

İşte İBB sitesinde ilgili birimin faaliyetlerini gösteren bölüm...

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CHP adayı Ekrem İmamoğlu yine baltayı taşa vurdu!
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