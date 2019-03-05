CHP-HDP ittifakında ‘ikiyüzlülük’ kavgası

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Artvin'in Hopa ilçesinde CHP ile HDP ittifakında çatlak oluştu. HDP ve ÖDP'nin CHP'nin adayını destekleme kararının ardından, "Hopa Sol Bileşenleri" adı altında yapılan aday tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya HDP Artvin İl Başkanı Yılmaz Topaloğlu ve Hopa ilçe yöneticileri de katıldı. İddiaya göre toplantı sırasında CHP yöneticileri, salonda bulunan diğer kurum temsilcilerini anons etmesine rağmen, HDP yöneticilerini anons etmedi. Bu duruma tepki gösteren HDP yöneticileri salonu terk etti. Sosyal medyadan yapılan açıklamada ise, "Partimizin adını dahi anons etmeyerek HDP'yi yok sayan, demokratik ve adil davranmayan bir platformda yer almayı reddediyoruz. Hopa'da hiçbir adayı desteklemeyeceğiz" açıklaması yaptı.