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'da 1 milyon dinarı ele geçirildi

’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile yasadışı yollardan getirilen 1 milyon dinarı ele geçirildi.

Hüseyin KAÇAR
HÜSEYİN KAÇAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2019 10:23 Güncelleme Tarihi: 5.3.2019 10:24
Diyarbakır'da 1 milyon Irak dinarı ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mardin'de yaşayan bir şüphelinin yasadışı yollardan getirdiği Irak dinarlarını piyasaya sürmek için Diyarbakır'a geleceğini belirledi.

Takibe alınan şüphelinin bulunduğu araç, 4 Mart Pazartesi günü Bağlar ilçesi hayvan pazarı mevkiinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 3 farklı çanta içerisinde, 25'lik banknotlar halinde 1 milyon Irak dinarı bulundu. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alınarak, jandarma karakoluna götürüldü. Şüphelilerin, sorguları devam ediyor.

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Diyarbakır'da 1 milyon Irak dinarı ele geçirildi
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