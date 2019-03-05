Erbakan'ın kurdurduğu TV5'te LGBT güzellemesi

Milli Görüş'ü temsil iddiasında olan ve Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kurduğu TV5, yayınladığı bir siyaset programında LGBT propagandasına sahne oldu. İzleyenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"CHP'Lİ TAŞ LGBT PROJELERİNİ ANLATTI, TV5 SPİKERİ DESTEK VERDİ"

Kuruluş aşamasında birçok vatandaşın da yardımda bulunduğu TV5'te yayınlanan "Gündemdekiler" isimli programda CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkanı adayı Alper Taş LGBT'liler için vaatlerde bulundu ve onların baskı ve zulüm altında olduğunu iddia etti. Taş "Biz LGBT konusunda onların kendi meclislerinde aldıkları kararları ve sorunlarının takipçisi olacağım. Biz LGBT için söylediklerimizin her zaman arkasındayız. Dün da böyle düşünüyorduk. Bugün de böyle düşünüyoruz. Biz onların insanca yaşamalarını sağlayacağız." derken TV5 spikerinin de kendisini onaylaması dikkatlerden kaçmadı.

İşte o anlar;

TV 5 izleyenleri LGBT röportajını görünce şok oldu