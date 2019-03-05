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Faşizmin kaynağı

Yaptığı ekonomik ve sosyal hamlelerle çığ gibi büyüyen ve güçlenen 'ye desteğini açıklayan ünlü isimler için linç kampanyaları başlatan faşizmin kaynağı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi

Giriş Tarihi: 5.3.2019 21:55
Faşizmin kaynağı CHP

Kendi düşüncesinden başka hiç bir düşünyece saygı duymayan CHP zihniyeti hükümete desteğini açıklayan ünlülere saldıran ve onları linç eden CHP yönetimi demokrasi ve özgürlük anlayışının ne olduğunu tüm Türkiye'ye gösterdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekiller Başkan Erdoğan'ın Külliye'ye davet ettiği sanatçılar için sosyal medya terörü uyguladı. Sanatçıları acımasızca eleştiren ve hakarete varan söylemlerde bulunanan CHP yönetimi Türkiye'de faşizm denince akıllara Kılıçdaroğlu ve ekibinin gelmesine neden oldu.

Linç kültürünü der dönemde yaşatan CHP zihniyeti kendi gibi düşünmeyenlere yaşam hakkı tanımazken medya araçlarını kullanarak itibarsızlaştıma kampanyaları yürüttü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere moral ziyaretinde bulunmak için Hatay'a giden ünlüleri sert bir dille eleştirmişti.

İŞTE GEÇMİŞTE GÜNÜMÜZE CHP'NİN FAŞİST UYGULAMALARI


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Faşizmin kaynağı CHP
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