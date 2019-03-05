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’ü ihya edecek projelerini tanıtacak

FURKAN KARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2019
Kadıköy’ü ihya edecek projelerini tanıtacak
AK Parti Kadıköy Belediye Başkan adayı Özgül Özkan Yavuz, ilçeyi ihya edecek projelere imza atmayı planlıyor. Kendisi de Kadıköylü olan Yavuz, ilçenin yaşam standartlarını yükseltecek ve sorunlarını çözüme kavuşturacak projelerini 9 Mart Cumartesi günü Kozyatağı Hilton Otel'de düzenleyeceği toplantıyla tüm Kadıköylülere tanıtacak. Yavuz'un projeleri arasında şunlar yer alıyor: Kadıköy iskelesindeki otobüs durakları kaldırılacak. Meydan yayalaştırılacak. Moda ve Bağdat Caddesi'nde 4 büyük otopark inşa edilecek. Yollar araç işgalinden kurtulacak. Yaşlı yaşam merkezi ve yaşlı takip sistemi kurulacak. Gezici hayvan sağlığı sistemi kurulacak. Kadıköy'de turizm canlanacak.
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Kadıköy’ü ihya edecek projelerini tanıtacak
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