Kadıköy’ü ihya edecek projelerini tanıtacak

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AK Parti Kadıköy Belediye Başkan adayı Özgül Özkan Yavuz, ilçeyi ihya edecek projelere imza atmayı planlıyor. Kendisi de Kadıköylü olan Yavuz, ilçenin yaşam standartlarını yükseltecek ve sorunlarını çözüme kavuşturacak projelerini 9 Mart Cumartesi günü Kozyatağı Hilton Otel'de düzenleyeceği toplantıyla tüm Kadıköylülere tanıtacak. Yavuz'un projeleri arasında şunlar yer alıyor: Kadıköy iskelesindeki otobüs durakları kaldırılacak. Meydan yayalaştırılacak. Moda ve Bağdat Caddesi'nde 4 büyük otopark inşa edilecek. Yollar araç işgalinden kurtulacak. Yaşlı yaşam merkezi ve yaşlı takip sistemi kurulacak. Gezici hayvan sağlığı sistemi kurulacak. Kadıköy'de turizm canlanacak.