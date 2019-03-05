Son dakika: Başkan Erdoğan İstanbul'da vatandaşlara hitap ediyor

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'da vatandaşlara hitap ediyor...

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

HALİÇ BATAKLIĞI DEMEK, CHP BATAKLIĞI DEMEKTİR

Kasımpaşa bugün coşkusuyla heyecanıyla bir başka, burasın benim İstanbul sevgimin kök saldığı, aşka dönüştüğü yer. 1994'te İBB Başkanlığını sizlerin gayreti ve desteği sayesinde aldık. Haliç bataklığı demek, CHP bataklığı demektir. İzmir Körfezi şu and bataklıktan geçilmiyor, Haliç'in hali o zaman neyse şu anda körfezin hali de o.

CHP DÖNEMİNDE GAZETELER MASKE DAĞITIYORDU

Çöplüğün patladığı zaman Ümraniye'yi CHP yönetiyordu. 39 vatandaşımız hayatını kaybetti. CHP bunun hesabını verdi mi? İstanbul'da insanların susuzluğa mahkum edildiği, hava kirliliğinin öldürücü boyutta olduğu bir dönem vardı. Gazeteler maske dağıtıyordu. Hava kirliliğinin reçetesi doğal gazdı biz de bunu başardık. Biz hatları döşedik ve Melen'den suyu getirdik. Boğaz'ın altından tüp geçit yaptık. Haliç'te şu anda insanlar balık tutuyor

Parklarla, spor tesisleriyle, kültür merkezleriyle, raylı sistemleriyle İstanbul'u yaşanabilir bir şehir haline getirdik.

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