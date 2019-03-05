Son dakika haberi: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi hakkında korkunç iddia! Fırında yaktıktan sonra...

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim 2018 tarihinde katledilmesinin ardından, Kaşıkçı'nın cesedinin nerede saklandığı sorusu gündeme gelmişti. Bugün bir son dakika gelişmesi olarak yayınlanan haberde Kaşıkçı'nın cesediyle ilgili tüyler ürperten detaylara da ulaşılmış oldu. Öldürüldükten sonra bir daha haber alınamayan ve aylardır arama çalışmaları devam eden Kaşıkçı'nın cesediyle ilgili olarak ortaya çıkan fırın detayı ise adeta insanların kanını dondurdu.