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Son dakika haberi: 'nın cesedi hakkında korkunç iddia! Fırında yaktıktan sonra...

Başkonsolosluğu'na 2 Ekim tarihinde evlilik işlemleri için gittikten sonra bir daha haber alınamayan ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Cemal Kaşıkçı'nın cesedi vahşice öldürüldükten sonra aylardır bulunamıyordu ve Suudi yönetimi de bu konuda cinayetin faillerini koruyordu. Emniyet ekiplerinin titiz çalışması sonrasında Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili en ince ayrıntılar paylaşılmıştı. Yaşanan bu gelişme ise adete insanların kanını dondurdu...

Giriş Tarihi: 5.3.2019 08:13 Güncelleme Tarihi: 5.3.2019 08:22
Son dakika haberi: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi hakkında korkunç iddia! Fırında yaktıktan sonra...

Gazeteci 'nın 'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim 2018 tarihinde katledilmesinin ardından, Kaşıkçı'nın cesedinin nerede saklandığı sorusu gündeme gelmişti. Bugün bir son dakika gelişmesi olarak yayınlanan haberde Kaşıkçı'nın cesediyle ilgili tüyler ürperten detaylara da ulaşılmış oldu. Öldürüldükten sonra bir daha haber alınamayan ve aylardır arama çalışmaları devam eden Kaşıkçı'nın cesediyle ilgili olarak ortaya çıkan fırın detayı ise adeta insanların kanını dondurdu.

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Son dakika haberi: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi hakkında korkunç iddia! Fırında yaktıktan sonra...
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