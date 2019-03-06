Başkan Erdoğan: Tayyip Erdoğan milletine terörist diyecek kadar istikametini kaybetmemiştir

Başkan Erdoğan'ın bu soruya işte böyle yanıt verdi...



Soru: Batman'ı gördük gerçekten muhteşemdi son gördüğüm yer orası olduğu için söylüyorum. Televizyonlarda da kullandığınız bir söz var 'Halkın üzerinde bir güç tanımadım bundan sonra da tanımam' diye. Siz halkın veridği oya tercihlerine saygı duyan ve siyasetinizi buna göre belirleyen bir lidersiniz. Son dönemde sistametik yürüyen bir şey var. Meral Akşener Sayın Terörist Denizlililer dedi. Sizin insanlara terörist dediğinizi söylüyorlar bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

TAYYİP ERDOĞAN MİLLETİNE TERÖRİST DİYECEK KADAR İSTİKAMETİNİ KAYBETMEMİŞTİR

Bu kadın şirazesinden çıkmış. Ben Denizli'ye de gittim. Orada böyle bir ifade kullanıp kullanmadığımı Denizlili kardeşlerim biliyorlar. Hani bunlar birbirleriyle ortak oldular ya bir yerden kapacak. Şimdi zaten Bay Kemal yalancı. Bu da ondan yalanı iyi kaptı ve o ne diyorsa o da onu söylüyor. Şimdi Man Adaları diye bir şey tutturdu. Aynı şekilde ailem dava açtılar ve bunları kazandık. Henüz parayı tahsil etmedik. Şimdi bunlar için de bu paralar için de bir yardım sandık kurdular. Oradan bu paraları ödeyecekler. Ben bunu inşallah Mehmetçik Vakfı'na vereceğim. Bunun onayı gerekiyor onaylandığı anda parayı tahsil edeceğiz tabii ki. Meral Hanım Tayyip Erdoğan'ın nasıl olduğunu çok iyi bilir. Meral hanım istikametini çok kez kaybetmiş birisidir. Bir kez Genel Başkanlıktan ayrılıyorum dedi sonra geri geldi. Meral Hanım bir kez Tayyip Erdoğan halkına terörist diyecek kadar istikametini kaybetmemiştir. Malesef HDP'li olup da şu anda terör örgütünün uşaklığını yapanların yönettiği HDP'ye onun başındakilere bir çoğu sizde bunların arşivi var mı bilmiyorum adam kalkıyor ne diyor Kürdistan'da HDP diyor, batıda da AK Parti ve MHP'yi yok edeceğiz diyor. Şimdi ben soruyorum ey Meral Hanım Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı sen bunu nasıl kabul edersin?

HDP YÖNETİCİLERİ TERÖRİSTTİR

Malesef HDP'li olup da şu anda terör örgütünün uşaklığını yapanların yönettiği HDP'ye onun başındakilere bir çoğu sizde bunların arşivi var mı bilmiyorum adam kalkıyor ne diyor Kürdistan'da HDP diyor, batıda da AK Parti ve MHP'yi yok edeceğiz diyor. Şimdi ben soruyorum ey Meral Hanım Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı sen bunu nasıl kabul edersin? Ben HDP'ye oy verenlere kalkıp da terörist nerede demişim bunu ispat etsinler. İspat ettikleri anda ben ne gerekiyorsa onu yaparım. Diğeri kalkıyor bizim diyor arkamızda YPG/PYD/PKK var diyor. Biz ne d iyoruz bizim arkamızda da halkımız var Allah'ımız var. Onlar sırtını onlara dayıyor biz halkımıza ve hakka dayıyoruz sırtımızı. Ben HDP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum bu terör partisine destek vermeyin. HDP Kürt kardeşlerimin derdiyle ilgilenen bir parti değildir. HDP Kandil'den yönetiliyor.