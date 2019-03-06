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'cü hainlerin iftiralarına Valiliğinden cevap!

HDP'liler ve 'ye destek veren hesaplar, üzerinden kara propagandaya devam ediyor. Sosyal medyayı bilgi kirliliği üretmek adına kullanan FETÖ'cülerin, 'da tecavüze uğrayan bir kadının ettiği yönünde tweetler attığı görüldü. HDP'li milletvekilleri de bu yalana destek verdi. Fakat atılan tweetler üzerine bir açıklama yaparak, intihar eden böyle bir vatandaşın olmadığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 6.3.2019 10:21 Güncelleme Tarihi: 6.3.2019 10:34
FETÖ'cü hainlerin iftiralarına Batman Valiliğinden cevap!

FETÖ'ye destek veren sosyal medya hesaplarının bir yalanı daha ortaya çıktı. Sosyal medya platformu olan Twitter'da bilgi kirliliği üretmeye devam eden FETÖ hesaplarının bir iftirası Batman Valiliği tarafından yalanlandı.

BATMAN'DA ÖYLE BİR İSMİN OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

"Batman'da engelli maaşı kesilen ve polis, MİT ve siyasilerin tecavüzüne uğrayan kadın arkasında mektup bırakarak intihar etti." şeklinde tweet atan FETÖ'cü hesapların servis ettiği intihar haberi yalan çıktı. Batman'da Ayşe Arslanoğlu isminde bir kadının yaşamadığı, herhangi bir intiharın olmadığı ortaya çıktı.

BATMAN VALİLİĞİ TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Batman Valiliği, atılan tweetler üzerine olayı araştırdıktan sonra resmi bir açıklama yaptı. Batman valiliği tarafından yapılan açıklamada, Batman'da bir intihar girişiminin olmadığı ve Ayşe Arslanoğlu adında bir vatandaşın Batman'da kaydı olmadığını açıkladı. Atılan tweetlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmış ve FETÖ'cü hesapların iftira haberleri bir kez daha yalanlanmış oldu.

BATMAN VALİLİĞİ TARAFINDAN YAPILAN BASIN DUYURUSU

"05 Mart 2019 Pazartesi günü bazı Sosyal Medya hesapları ve internet haber sitelerinde yer alan "Batman'da Korkunç Olay İntihar Etti" paylaşım ve haberlere ilişkin açıklama gereği duyulmuştur.

Söz konusu paylaşımlarla ilgili yapılan araştırmada; Haberde adı geçen Ayşe Arslanoğlu isimli bir şahsın Batman ilinde ikamet etmediği, Batman nüfusuna kayıtlı olmadığı ve kayıtlarımızda böyle bir intihar olayının olmadığı tespit edilmiştir.

Vatandaşlarımızın, FETÖ/PDY ve bölücü terör örgütleri tarafından sahte hesaplar üzerinden tamamen asılsız ve maksatlı yapılan bu tür paylaşımlara itibar etmemelerini rica ediyoruz.

Kamuoyuna duyurulur."

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FETÖ'cü hainlerin iftiralarına Batman Valiliğinden cevap!
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