Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Kayseri'de şafak vakti FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

'de şafak vakti operasyonu: 10 gözaltı

'de, / soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 15 şüpheliden 10'u şafak vakti düzenlenen operasyonla  yakalanarak, gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2019 10:29 Güncelleme Tarihi: 6.3.2019 10:30
Kayseri'de şafak vakti FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9 ilde suça karıştıkları belirlenen 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri de gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için şafak vakti operasyon yaptı. Operasyonda daha önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Aralarında kadınların da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin yakalanmamak için, kaldıkları evlerin elektrik, doğalgaz ve su aboneliklerini başkalarının adına kayıt ettirdikleri belirlendi. Polis, 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürülüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'de şafak vakti FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN