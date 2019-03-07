Başkan Erdoğan'dan Mardin'de önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Vefalı Mardin'i yürekten selamlıyorum. Mardin'in bütün ilçelerini selamlıyorum. 7000 yıllık tarihi, 7 ayrı inancı ahenkle barındıran bu şehir tüm dünyanın gözbebeğidir. Tüm desenlerin kader ortaklığı yaptığı şehrin bizim için de ayrı bir önemli vardır. Bugüne kadar kim 1 yılda 3 kez Mardin'e geldi? Biz Mardin'i aşkla seviyoruz aşkla. Bizim Mardinli kardeşlerimizi muhabbetle seviyoruz. Bu şehirdeki her bir eserin verdiği mesajlar farklıdır.

SON 17 YILDA 28 KATRİLYON LİRALIK YATIRIM YAPTIK

Mardin 31 Mart'ta milli iradeye sahip çıkıyor musun? 31 Mart'ta memleket işi gönüş işi diyor muyuz? Mardin, 31 Mart'ta büyük şehirde ve ilçelerimizde belediye başkan adaylarımıza sahip çıkıyor muyuz? Kardeşlerim biz Mardin'e son 17 yılda 28 katrilyon liralık yatırım yaptık. Eğitimde 3863 adet derslik inşa ettik. Artuklu Üniversitesi'ni biz kurduk.

"Çukur eylemleri esnasında bölücü örgütün enkaza çevirdiği yerleri ayağa kaldırdık"

MARDİN'İ ENDÜSTRİ BÖLGESİ OLARAK İLAN EDİYORUZ

Mardin'i geçtiğimiz sene 710 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Huzur ortamı sürdükçe Mardin'in otelleri konakları turistle dolup taşmaya devam edecektir. Yeter ki bu terör örgütünü şehrimize yaklaştırmayalım. Mardin'i endüstri bölgesi olarak ilan ediyoruz. Yüksek katma değerli üretim Mardin'in gücüne güç katacak.

Kayyum'a devredildikten sonra Mardin'in çehresi nasıl değişti değil mi? Hızlı trenle Mardin'i Ankara ve İstanbul ile buluşturmuş olacağız. Mardin'in 2040 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşıladık.

Şimdi bir yalan uydurdular ben güya HDP'ye oy veren Kürtleri terörist ilan ediyormuşum. Artık baktılar ki tutmuyor bir şey bu yalana başvurdular.

"AVUKATLARIMI GÖREVLENDİRDİM"

Ama aynısını Meral Hanım da yapıyor. Dün Denizli'de utanmadan sıkılmadan benim terörist dediğimden bahsediyor. Utan utan sen ne terbiyeden muafsın ya. Şu anda avukatlarımı da görevlendirdim. Onların bu yalanıyla ilgilenecekler.