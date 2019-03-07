FETÖ’cülerle Kenya fotoğrafı ortaya çıktı, 15 yıl hapsi isteniyor

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında KHK ile kapatılan Selahaddini Eyyubi Üniversitesine bağlı olan İhtiyat Eğitim Vakfı ile terör örgütü üyesi işadamlarını çatısında barındıran DİGİAD üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 15 yıl hapis istemiyle dava açılan Aziz Can'ın Kenya'ya FETÖ'cülerle yaptığı gezi ile terörist başı Gülen'in evinin bahçesinde çekildiği bildirilen fotoğraf örgüt üyeliği için delil kabul edildi. Diyarbakır Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, örgütün mütevelli heyetinde faaliyet yürütürken tutuklanan ve cezaevinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Vahyettin Bayat'ın ifadesinde, "Cemaatin organizesinde birçok yurtdışı gezisi yapılıyordu. Aziz Can'la Almanya gezisinde görüştük" dediği, bu ifade üzerine sanığın yurtdışı giriş-çıkış kayıtlarının araştırılmasında, örgüt bünyesindeki DİGİAD'ın başkanlığını yapan Alaaddin Korkutata ve bir kısım FETÖ'cü işadamıyla birlikte Afrika kıtasındaki Kenya ülkesine ticari anlaşma yapmak üzere gittiği belirtildi.

GÜLEN'İN EVİNİN BAHÇESİNDE FOTOĞRAF

Sanık Can'ın dönemin il imamı Cengiz Özer, örgüte mali destek sağlayan Ahmet Kamil Torun başta olmak üzere haklarında dava açılan çok sayıda FETÖ'cüyle yurtdışına çıkış yaptığı, grupla birlikte çekilen hatıra fotoğrafının ise teröristbaşı Fetullah Gülen'in Amerika'nın Pensilvanya eyaletindeki evinin bahçesi olduğu bildirildi. Sanığın evinde yapılan aramada terör örgütünün yayın organlarından Zaman gazetesinin ele geçirildiği belirtilirken, MASAK'tan gelen raporda ise sanığın hesap hareketlerinde 2006–2014 yıllarında Muharrem Yavuz adlı kişi ile aralarında yoğun para trafiği yaşandığı kaydedildi. Bu kişinin ise FETÖ üyesi olmaktan İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı, sanığın esnaf mütevelli heyetinde yer alan ve 5. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ üyesi olmaktan yargılanan Ferhan Kadayıfçıoğlu ile de 2002–2014 yılları arasında yoğun para transferi yaptıkları raporda yer aldı.

ÖRGÜT FİNANSÖRÜ TEŞHİS ETTİ

Örgüte finans sağlamak suçundan tutuklanan Ahmet Kamil Torun'un da Aziz Can'ı fotoğrafından teşhis ederek, "Aralarında Aziz Can'ın da bulunduğu Diyarbakır'ın önde gelen işadamları vakıf üniversitesi kurmak isteyince ben de hayır amaçlı bu vakfa dâhil oldum ve 750 bin lira bağış yaptım. Ben bu üniversitenin cemaate ait olduğunu bilmiyordum. Kuruluşu ilan edilince FETÖ'ye ait olduğunu öğrendim" dedi.

ZAMAN GAZETESİNİ KİLOYLA ALIYORDUM

Sanık Aziz Can'ın KHK ile kapatılan FETÖ'ye ait İhtiyat Eğitim ve Kültür Vakfı'nın kurucularından olduğu vurgulandı. İddianamede sanığın ifadesine de yer verildi. Sanık Can, kapatılan örgüt Vakfından 17/25 Aralık'tan sonra istifa ettiğini, DİGİAD adlı derneğe de üye olmadığını belirterek, "Ele geçen fotoğraf 2013 yılında Afrika'ya yapılan geziye ait olabilir. Fotoğraftakilerden Şaban Bal, Cuma Yiğit ve Ekrem Tosun dışındakileri tanımıyorum. Evimde ele geçen Zaman gazeteleri kiloyla satın aldığım gazetelerin arasından çıkmış olabilir" dedi.

ÖRGÜT HİYERARŞİSİNDE YER ALDI

İddianamede, tanık ifadeleri, MASAK raporu, yurtdışı giriş-çıkış kayıtları ve diğer deliller dikkate alındığında, sanığın örgüte ait dernek ve vakıflar bünyesindeki özellikle de yurtdışı gezilerine sıklıkla katılmış olması nedeniyle

FETÖ'nün Diyarbakır yapılanmasında örgütün nihai amacına ulaşması için bilerek ve isteyerek örgüt hiyerarşisi içerisinde hareket ettiği için örgüt üyeliği suçunu işlediği belirtildi. Sanığın bu nedenle 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.