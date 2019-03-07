Küçükçekmece’ye 5 metro hattı daha

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım seçim çalışmalarını Küçükçekmece'de sürdürdü. Küçükçekmece Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Lisesi Proje Okulu'nda öğrencilerle buluşan Yıldırım, AK Parti ve MHP İlçe başkanlıkları ile Garip Dede Türbesi Cemevi'ne de ziyaretlerde bulundu ve STK temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.Binali Yıldırım programı sırasında gazetecilerin sorularını da yanıtladı. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine "İstanbul'un sorunlarını birlikte konuşalım" çağrısının sorulması üzerineYıldırım, "Konuşuyoruz zaten. Bütün adaylar sahada konuşuyor, İstanbul'un sorunlarını nasıl çözeceğini anlatıyor. İstanbullu da bizi dinliyor. 31 Mart'ta ona göre karar verecekler" diye yanıt verdi. Yıldırım, anketlerde kendisinin birinci çıktığını bunu nasıl değerlendirdiği yönündeki soruya da "Gerçek anket 31 Mart'ta sandıkta ortaya çıkacak. Bizim İstanbullulara güvenimiz tam" yanıtını verdi. Vatandaşlara da hitap eden Binali Yıldırım, Kanal İstanbul'un Küçükçekmece'ye yapılacağını belirterek projenin öneminin gölgelenmeye çalışıldığını kaydetti. "Kanal İstanbul, İstanbul'un can ve mal güvenliğini teminat altına alacak bir projedir" diyen Binali Yıldırım "Kanal İstanbul, Türkiye'nin milli güvenlik meselesidir. Türkiye'nin denizcilikte, deniz taşımacılığında, İstanbul'un güvenliğinde önemli bir boşluğu dolduracak olan proje: Kanal İstanbul'dur. Türkiye'nin küresel güç olma yolundaki en önemli adımlardan biri Küçükçekmece'de yapılıyor" diye konuştu.Küçükçekmece'ye ilişkin önemli projeleri olduğunu kaydeden Yıldırım "Küçükçekmece'den 5 tane daha metro hattı geçecek. 57 dönümlük bir alanda su sporları tesisi kuracağız. Mevcut stadın yerine daha güzel bir stat yapmayı planlıyoruz. Küçükçekmece'ye ilişkin yeşil ağ projemiz var. Kuzeyden güneye yeşil ile maviyi birleştireceğiz. Küçükçekmece'nin bütün sahili halka açılacak" dedi. Yıldırım, Garip Dede Türbesi Cemevi ziyaretinde de, "Erzincanlıyım. Sünni ve Aleviler, binlerce yıldır Erzincan'da birlikte yaşadı. Birbirimize çok yakınız, aramıza nifak tohumları sokmaya çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.Binali Yıldırım'ın Bayrampaşa'da hayata geçirmeyi planladığı Türkiye Teknoloji Üssü projesinin detayları açıklandı. Fırsat bekleyen girişimcilerin yeni yuvası olması hedeflenen merkez, 1,5 milyar liralık yatırımla kurulacak. Yapay zekanın da merkezi olacak teknoloji üssünde doğrudan 6 bin 500, toplamda ise 18 bin kişiye istihdam sağlanacak.Binali Yıldırım'ın, "Akıllı İstanbul" projeleri içinde navigasyon uygulaması "Ulaşım Asistanı" projesinin detayları da paylaşıldı. Ulaşım Asistanı, İTaksi, İServis, İstikamet, İBus ve İVip alt uygulamalarını da içeren bir toplu ulaşım uygulaması olacak. Kullanıcıya en verimli ulaşım yöntemleri, ücretleriyle beraber listelenecek.