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Başkan Erdoğan yerinin açılışını yaptı

Başkan yeri açılışını yaptı

Giriş Tarihi: 8.3.2019 18:30 Güncelleme Tarihi: 8.3.2019 18:55
Başkan Erdoğan Göbeklitepe ören yerinin açılışını yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Göbeklitepe Ören Yeri açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

İnsanların önce yerleşik hayata geçip, ondan sonra inançlarını sembolize eden yapılar inşa etmediklerini, sürecin tersine işlediğini buradaki kalıntılardan anlıyoruz. Göbeklitepe insanların inançların peşinden giderek yerleşik hayata geçişini gösteriyor. Bu kazılardan elde edilen sonuçlar arkeoloji ve antropoloji yanında dinler tarihi başta olmak üzere diğer pekçok bilim disinlinine sahip çok öneme sahip. Emeği geçen herkesi özellikle şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum.

"UNESCO GEÇİCİ LİSTESİ'NDE 77 ESERİMİZİN OLMASI KAFİ DEĞİL"
Göbeklitepe insanın dünyada asıl varlık gayesine ışık tutuyor. Biraz geç de olsa ülkemizin bir değeri, önemli bir kültür varlığı tescillenmiş oldu. Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki varlık ve alan sayımız 77'ye yükseldi. Türkiye gibi her karış toprağı insanlık tarihi aynası olan bir ülkenin UNESCO dünya mirası geçici listesinde 77 eseri olması bizim için kafi değildir. Üzerinde yaşadığımız bu toprakların eşi bulunmaz tarih, kültür, medeniyetler beşiği olduğu zamanla çok daha iyi anlaşılacaktır. Bizim ülkemiz açıkhava müzesidir. Bizim gibi kadim yerleşim yerlerindeki tarihi eserlerin bulunması biraz da nasiple oluyor.

"ALMAN BİLİM İNSANI KLAUS SCHMİDT'İ YAD EDİYORUZ"

1986'ya kadar burada ne olduğu tam olarak anlaşılamamıştır. Hayatına insanlığın geçmişine araştırmaya adayan Alman bilim insanı Klaus Schmidt'i yad ediyoruz. Bu süreçte ülkemizin önde gelen kuruluşlarından Doğuş Grubu'nun projeye verdiği destek çok ama çok önemlidir. 100-150 senelik mazisi bile olmayan eserlerin nasıl korunduğu, nasıl çekim merkezi haline dönüştürüldüğünü yurtdışına yaptığımız gezilerde görüyoruz. Türkiye'nin bu anlamda kesinlikle eksikliği yoktur tam aksine fazlası vardır.

Başkan Erdoğan 2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edildiğini açıklamıştı! İşte Göbeklitepe hakkında bilinmesi gerekenler

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Başkan Erdoğan Göbeklitepe ören yerinin açılışını yaptı
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