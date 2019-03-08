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'deki helikopter kazasında şüphesi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, 'de 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2019 14:56 Güncelleme Tarihi: 8.3.2019 15:56
Çekmeköy'deki helikopter kazasında FETÖ şüphesi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 11 Şubat'ta 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığına ait olan UH-1 tipi askeri helikopterin Çekmeköy Kirazlıdere Mahallesi'nde bulunan bir site içine düşmesi sonucu 4 askerin şehit olduğu kazaya ilişkin başlatılan soruşturma derinleştirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın talimatı doğrultusunda, Başsavcıvekili Mesut Erdinç Bayhan koordinesinde ve eski askeri Yargıtay üyesi olan Cumhuriyet Savcısı Levent Bilgi tarafından yürütülen soruşturmada, helikopter kazasına ilişkin tüm detaylar çok yönlü soruşturuluyor.

Savcılık soruşturma kapsamında, meydana gelen kazada bir sabotaj veya FETÖ izi olup olmadığının belirlenmesi amacıyla tüm ihtimaller üzerinde inceleme yapıyor.

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KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENECEK

Bu kapsamda, helikopterin bakım ve onarımının yapıldığı hangarda herhangi bir müdahale olup olmadığının belirlenmesi için hangarda bulunan kamera görüntülerinin inceleneceği öğrenildi.

Helikopterle ilgili yapılan bakım faaliyetleri, uçuş raporları ile helikopterin hangar giriş çıkış kayıtları gibi ayrıntıları inceleyen savcılık, helikopter kazasında dışarıdan bir müdahale olup olmadığına ilişkin ihtimalleri de değerlendiriyor.

Öte yandan, Sancaktepe'de 26 Kasım 2018'de 4 katlı binanın çatısına çarparak düşen ve 5 askerin şehit olduğu askeri helikopter kazasına ilişkin başlatılan soruşturma da yine Cumhuriyet Savcısı Levent Bilgi tarafından yürütülüyor.

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Çekmeköy'deki helikopter kazasında FETÖ şüphesi
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