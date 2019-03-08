CHP’li Mansur Yavaş’ın sahte senet skandalı Türkiye'yi salladı!

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın adı sahte senet skandalına karıştı.

Yavaş, işadamı N.K. adına düzenlenen sahte bir senetle 600 bin doları icrada tahsil etmeye çalıştı. İşadamı N.K. senedin tahsil edilmeye çalışmasının ardından Yavaş'la mahkemelik oldu.

İşadamı N.K., yargıda Ankaralılar Grubu'na yakın isimlerle çalışan CHP'li Mansur Yavaş'ın usulsüzlüklerine karşı yaklaşık 5 yıl yargı mücadelesi verdi. Bir mahkeme N.K.'yı haklı bulup Yavaş'ı tazminat ödemeye mahkûm etti. Başka bir mahkeme ise N.K.'ya 4 yıl hapis cezası verdi.

Ortaya çıkan bu sahte senet skandalı ise seçim öncesi büyük yankı uyandırdı. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı da skandalı A Haber ekranlarında yorumladı.

Emin Pazarcı: "Bu skandal Mansur Yavaş'ın defolarından birisi"

İşte Emin Pazarcı'nın Yavaş'ın senet skandalına ilişkin yorumları;

"Mansur Yavaş'ın avukatlık görevini bırakıp iş takipçiliği yaptığı açık ve net olarak ortaya çıkıyor ve burada kirli bir ilişki var. Belli ki kirli pazarlıklar var ve bu iş bu noktaya geldi. Mansur Yavaş'a bu 600 bin dolar senet neyin karşılığında alındı? Ne vadedildi? Mahkemelerde nasıl bir düzenleme yapılacağı ve hukukun adaletin içine nasıl girileceği ve hukuk ve adaletin nasıl yönlendirileceği konusunda bir takım taahhütlerde bulunuldu ki bu senet verildi. Burada kirli bir iş takipçiliği var ve bu da açık ve net olarak görülüyor. Bu Mansur Yavaş'ın defolarından birisi..."