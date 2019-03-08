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merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı adliyeye sevk edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2019 09:50 Güncelleme Tarihi: 8.3.2019 09:51
Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Samsun, Ordu ve İstanbul'da düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Samsun merkezli operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve Bank Asyada katılım hesabı bulunduğu iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen 3 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu
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