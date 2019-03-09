JÖH’ler, Karadeniz’de PKK’lı ‘Kawa’ ve ‘Aras’ı arıyor

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Karadeniz kırsalında güvenlik güçlerinin yoğun operasyonları sonucu bu yıl ilk kez kış üslenmesi yapamayan PKK'lı teröristlere yönelik eş zamanlı operasyonlar sürdürülüyor. Bölgede son 4 yıldır sürdürülen operasyonlarda, 22 kişilik sözde 'Karadeniz Açılım Grubu' ağır darbe alan PKK'lı teröristler, etkisiz hale getirildi. Bulunan sığınaklarda ele geçirilen, PKK'lı teröristin yazdığı günlük ile etkisiz hale getirilen ve takviye gönderilen teröristlerin kod adları öğrenildi. Günlükler ile deşifre olan PKK'lılardan 'Kawa' kod adlı İran uyruklu terörist ile İçişleri Bakanlığı'nın 'aranan terörist' listesindeki 'gri kategori'de yer alan 'Aras' kod adlı Aras Aslan'ın bölgede olabileceği ihtimali üzerine Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando timleri, Giresun, Ordu, Trabzon ve Tokat'ta dağları didik didik arıyor. DHA