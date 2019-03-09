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'ya yakınlığı ile biliniyordu... Türk vatandaşlığından ayrıldı

’ya yakınlığı ile bilinen İslam ve Türkiye karşıtı Türk vatandaşlığından ayrıldı. Belçika hükümetinde Eşitlikten Sorumlu Devlet Bakanı Zuhal Demir olan Türkiye vatandaşlığından çıkmak için harekete geçtiği 2017 yılında ortaya çıkmıştı.

Giriş Tarihi: 9.3.2019 10:53 Güncelleme Tarihi: 9.3.2019 11:10
PKK'ya yakınlığı ile biliniyordu... Türk vatandaşlığından ayrıldı

Terör örgütü PKK'nın, Avrupa'da rahat bir şekilde propaganda yaptığı ülkelerin ilk sırasında yer alıyor. Ülkedeki teröristlere güven veren isim ise, aslen Tuncelili olan Zuhal Demir.

Devlet Bakanlığı görevini de yürüten Demir, ülkede düzenlenen birçok terör propagandasına katılarak, desteğini açık bir şekilde ortaya koydu.

TÜRK DENMESİNDEN UTANIYORMUŞ...

Kürt kökenli Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından utandığını söyleyerek vatandaşlıktan çıktı.

"TÜRK KİMLİĞİ İSTEMİYORUM"

Demir, "Ben Türk kimliği istemiyorum, Türk kimliğinin iptali için verdiğim dilekçe kabul oldu. Ailemden gelen Türk kimliğimi kendi isteğimle devam ettirmek istemedim ve Türk vatandaşlığımın iptali için gerekli prosedürü uyguladım." dedi.

Belçikalı Bakan Zuhal Demir bu kez Türkçe derslerini hedef aldı

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PKK'ya yakınlığı ile biliniyordu... Türk vatandaşlığından ayrıldı
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