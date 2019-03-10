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’den bir skandal daha: Bizim oy ’a

’li Edremit adayı Arslan, bir kişinin “Bizim oy ’a” sözünü, “Demek ki bize” diyerek onayladı

Giriş Tarihi: 10.3.2019
CHP’den bir skandal daha: Bizim oy Kürdistan’a
CHP Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan ve CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in katıldığı Balıkesir Akçay Seçim Ofisi açılışına skandal ifadeler damga vurdu. Milletvekili Aytekin, konuşmasını sonlandırdıktan sonra mikrofonu açık unuttu. Bu arada okunan saladan rahatsız olan bazı CHP'liler müezzine ağza alınmayacak sözler söyledi. CHP'nin adayı Hasan Arslan ise yanına gelen bir iş adamıyla sohbet ederken skandal bir diyalog daha yaşandı. İşadamı "Bizim oy Kürdistan'a" dedi. Arslan ise, "Bize verecek demektir" diyerek PKK'nın siyasi ayağı HDP ile yaptıkları ittifakı bir kez daha gözler önüne serdi.
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CHP’den bir skandal daha: Bizim oy Kürdistan’a
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