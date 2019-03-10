Ezana hakaret eden CHP PM üyesi Sera Kadıgil de yürüyüşe katılmış!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim'de bir araya gelen ve ezanın okunmasıyla birlikte ıslık çalmaya başlayan kadın yürüyüşüne ezana yönelik hakaretleriyle yargılanan CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Sera Kadıgil'in de katıldığı ortaya çıktı.







Sera Kadıgil, ezana hakarette bulunduğu gerekçesiyle yargılanıyor ve hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Sera Kadıgil; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, "O ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ama benim yurdumun üstünde ebedi inlemesin artık nolur ya! Resmen ağzıma ağzıma okunuyor her sabah!!" ve "Kapıda oynayan çocuklardan rahatsız olunca kızgın yağ dökem mi üstlerine? Ya da uykumdan uyandıran ezan için camiyi asıp imamı mı keseyim?" ifadelerini kullanmıştı.

Kadın yürüyüşüne, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ve CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok da katılmış.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim'de bir araya gelen ve ezanın okunmasıyla birlikte ıslık çalmaya başlayan kadın gruplarının yürüyüşüne ezana yönelik hakaretleriyle yargılanan CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Sera Kadıgil'in de katıldığı ortaya çıktı.

KADIN YÜRÜYÜŞÜNE CHP'Lİ KAFTANCIOĞLU, ALTIOK VE KADIGİL DE KATILMIŞ

CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Taksim'deki kadın yürüyüşüne ilişkin fotoğraflar paylaştı ve "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz!" Yaşasın kadın dayanışması..." ifadeleri yer aldı.

Fotoğraflarda; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok ve CHP PM üyesi Sera Kadıgil'in kadın yürüyüşüne katıldığı görülüyor.

KADIGİL, EZANA HAKARET ETTİĞİ GEREKÇESİYLE YARGILANIYOR

Taksim'deki yürüyüşe katılan CHP PM üyesi Sera Kadıgil, ezana hakarette bulunduğu gerekçesiyle yargılanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sera Kadıgil hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianamede, Sera Kadıgil'in suça konu tweetleri yer aldı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan 5 sayfalık iddianamede, Kadıgil'in, 2010 ve 2011 yıllarında attığı "O ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ama benim yurdumun üstünde ebedi inlemesin artık nolur ya! Resmen ağzıma ağzıma okunuyor her sabah!!", "Kapıda oynayan çocuklardan rahatsız olunca kızgın yağ dökem mi üstlerine? Ya da uykumdan uyandıran ezan için camiyi asıp imamı mı keseyim?", "Hayatta hiçbir laftan tiksinmedim 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez'den tiksindiğim kadar", "#Van'a yardım göndermeyin gebersin p., tiplerini gördükçe çok korkuyorum... Mesele Türk olmaksa siz olayı hiç anlamamışsınız be annem" şeklindeki 4 tweeti delil olarak gösterildi.

İddianamede, "ezan" ve "şehitler" hakkında yapılan paylaşımların halkın büyük kesiminin benimsediği İslam dinine yönelik kutsal değerlere hakaret niteliğinde olduğu ifade edildi.