AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar;

MANSUR YAVAŞ'IN SAHTE SENET SKANDALI HAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

"Bizim kendi incelememiz sonrasında, bazı vahim durumların olduğunu ortaya çıkardı. Bunun yanında bu son derece önemli bir gazetecilik faaliyetidir. Öncelikle, Mansur Yavaş hakkında yapılan iddialar hakkında açıklama bekledik gelmedi. Ne Mansur Yavaş ne de CHP iddialara yanıt verdi. Fakat bu konuyu nedense görmezden gelme gibi bir tavırları var. Yapılan incelemede görülen şudur; Kriminal raporlara göre senetteki imza sahtedir. 600 bin dolar bir vatandaştan tahsil edilmeye çalışılıyor. Bu senetteki imza incelendiğinde ilgili vatandaşa olmadığı ortaya çıkıyor. Adli tıp raporları bu senedin sahte olduğunu ortaya koyuyor."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Mansur Yavaş'ın sahte senet skandalı hakkında açıklama!

"BU ŞAHSIN VE CHP'NİN KAMUOYUNA AÇIKLAMA BORCU VARDIR"

"Yargıtay'ın onadığı süreç, CHP'den bu nedenle bir açıklama yok. CHP yönetimi tarafından ve ilgili aday tarafından neden örtbas edilmeye çalışıldığı da ortaya koyuyor. Bu şahsın ve CHP'nin kamuoyuna açıklama borcu vardır. Bu şahıs sahte senetle icra takibi yapmış mıdır yapmamış mıdır? Bu konuyla ilgili Mansur Yavaş neden açıklama yapmıyor? Yavaş'ın o vatandaşa hangi hizmet karşılığı alacağı var? Böyle bir adayın Ankaralılara belediye başkan adayı olarak sunulması veya tutumu devam edecek midir CHP'nin? Resmi evrakta sahtecilik gibi yargı süreçleri de devam ediyor. Bu neticeyle Mansur Yavaş hala aday olmaya devam edecek midir? Bu vahim suçlamalara cevap verilmesi gerekir. Yargı kararının kesin olmasına rağmen neden açıklama yapılmamıştır. Resmi evrakta sahtecilik, yargı içinde örgüt kurmak, şantaj, kaçak işçi çalıştırmakla ilgili de yargı süreçleri devam ediyor.

"ÖNEMLİ BİR GAZETECİLİK FAALİYETİNİN OLDUĞU AÇIKTIR"

"Tabi olay devam ediyor. 2015'ten bu zamana kadar Mansur Yavaş ile bu vatandaş arasında karşılıklı iddialar ilgili 28 ayrı soruşturma, dava ve icra takipleri devam ediyor. 28 davaların içeriğinde; basındaki iddiaların doğru ve önemli bir gazetecilik faaliyetinin olduğu açıktır."

"Tehdit, şantaj, özel hayatın gizliliğini ihlal, görevi kötüye kullanmak gibi konularda ise yargı süreci 28 ayrı davayı kapsayacak şekilde sürmektedir. Dolayısıyla Türk siyasi tarihi açısından, tarihe geçecek bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu görmekteyiz.""

"BU ESNADA ADININ HANGİ OLAYLARA KARIŞTIĞINI BİLMEK DE VATANDAŞIN HAKKIDIR"

"Ankaralıların bunu bilmesi gerekiyor. Birkaç yılda bir CHP tarafından kurtarıcı olarak Ankara'ya aday olarak gösterilen bir şahıs söz konusu. Seçimi kaybettikten sonra ortada kayboluyor. Sesi duyulmuyor, kendisi görülmüyor. İki seçim arasında aday olmanın dışında ne iş yaptığını, nelerle uğraştığını bilmek vatandaşın hakkı. Bu esnada adının hangi olaylara karıştığını bilmek de vatandaşın hakkıdır. Hakkında bir sürü suçlama olan birinin aday olması da bütün seçmenlere haksızlıktır. Türk siyasi hayatı için de vahim bir tablodur. CHP'nin hiçbir sözcüsü açıklama yapmamıştır. Olay görmezden gelindi. Bu durumu vatandaşlarımızın dikkatine arz ederiz. Vardığımız sonuçlar vahim bir tabloyu ortaya koyuyor. Mansur Yavaş'ın suskunluğunu da vatandaşlarımızın düşüncesine bırakıyoruz."

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