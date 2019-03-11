CHP’nin vatanı sevme ölçüsüne bak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki gün İstanbul Üsküdar'da katıldığı bir etkinlikte CHP'nin İstanbul ve Ankara büyükşehir adayları Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a "Çıksın İmamoğlu ile Mansur Yavaş, 'Terörist cenazesine giden Sezgin Tanrıkulu ile aynı partide olmaktan tiksiniyorum' desin. Diyemezler. Çünkü sözleşmeyi imzalamışlar, büyükşehir belediyesine, ilçe belediyesine PKK'lılara yaşam tüneli açacaklar. Doğu'da ve Güneydoğu'da sıkıştıklarını Batı'da, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de telafi etmeye çalışacaklar. Bunlara izin vermeyin" demişti.

Tanrıkulu, Soylu'nun ifadelerine karşı sosyal medya hesabından kendisine destek için "SezginTanrıkulunu seviyoruz" kampanyası yürütürken CHP yönetiminden de Tanrıkulu'na savunma geldi. Yazılı bir açıklama yapan CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Milletvekilimiz Sezgin Tanrıkulu yaşamını insan haklarına adamış bir vatansever. Tüm linç girişimlerine karşı, kim olduğunu ayırt etmeden insan hakları ihlallerine uğrayan herkesin yanında olan Sezgin Tanrıkulu'nun bugün de biz yanındayız" ifadelerini kullandı.

CHP yönetiminin 'vatansever' olduğunu iddia ettiği Tanrıkulu ise bugüne kadar yaptığı skandal ifadeler, HDP politikalarına yakınlığı, terörist cenazesine katılması, terör örgütü PYD için 'terör örgütü değildir' ifadesi, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yakınlarıyla görüştürülmediğini öne sürerek açlık grevi başlatan HDP Milletvekili Leyla Güven'e destek vermesi ve Türkiye'nin gururu SİHA'lara dil uzatması ile biliniyor. CHP eski milletvekili Dilek Akagün Yılmaz'ın CIA ajanlığıyla suçladığı Tanrıkulu'nun Wikileaks belgelerinde TR705 kod adıyla geçen CIA ajanı olduğu iddia edilmişti.