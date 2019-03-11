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Diyanet-Sen üyelerinden "ıslık" protestosu

Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet- Sen) İstanbul şubesi üyesi bir grup, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle İstiklal Caddesi'nde düzenlenen yürüyüşte ezanın edildiğini öne sürerek eylem yaptı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.3.2019 12:37 Güncelleme Tarihi: 11.3.2019 12:41

Grup Taksim Odakule önünde toplantı. Basın açıklaması öncesi Laleli Camii İmamı Emrullah Akbaş tarafından ezan okundu.

Ezanın ardından İstanbul'daki 4 şube adına Diyanet-Sen İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Sezai Kaynar basın açıklaması yaptı. Kaynar, "Halkı provoke etme amaçlı bu protestoyu gerçekleştirenler derhal büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkiye halkından ve tüm dünya Müslümanlarından özür dilemeli haklarında halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten gerekli yasal işlemler başlatılmalıdır" dedi.

Açıklamanın ardından tekbir getiren grup dua okuyarak alandan ayrıldı.

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Diyanet-Sen üyelerinden "ıslık" protestosu
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