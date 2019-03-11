FETÖ kumpasına yeni dava! General ve rektörleri dinleyip Ergenekon’a eklemişler

Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden yargılanan eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in de içinde bulunduğu 13 polis şefinin aralarında Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Halil İbrahim Fırtına ve eşi Melahat Fırtına, eski Koramiral Ekmel Totrakan, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özden Örnek, Emekli Koramiral Lütfü Sancar ve eski Sat komandosu Kurmay Albay Ali Türkşen'in de bulunduğu 25 önemli ismi Ergenekon soruşturmasına dahil edebilmek için dinlediği ortaya çıkarıldı. 25 ünlü ismin 2009-2011 yılları arasında cep telefonları ve internet ADSL numaraları üzerinden dinlendiği belirlendi.

YILMAZER VE BAŞDAĞ BAŞROLDE

Dinlemeler İçişleri Bakanlığı Mülkiye müfettişleri tarafından yapılan incelemelerde ortaya çıkarıldı. Müfettişler yaptıkları incelemelerde başta FETÖ'cü polis müdürü Ali Fuat Yılmazer olmak üzere dönemin İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli FETÖ'cü polis şefleri Erol Demirhan, Hayati Başdağ, Mesut Yılmaz, Erkan Palas'ın da bulunduğu 12 şüphelinin yaptığını tespit etti. Dinlemelerin hukuk dışı yönetmelik ve esaslara uygun olmadan yapılarak özel hayatın gizliliğini ihlal ettikleri tespit edildi.

DELİL OLMADAN ÖRGÜT ÜYESİ YAPTILAR

FETÖ'cü polis şeflerinin ADSL numarası üzerinden dinleme talepleri hazırladıkları belirlenirken, bu numaraların kimin adına kayıtlı olduğunu rahatlıkla elde edebilecekken bu uygulamayı gerçekleştirmedikleri saptandı. Mağdurların bir kısmının ise IMEİ numarası üzerinden dinlendiği belirlenirken, dinleme talepleri 'Ergenekon terör örgütü üyeliği' kapsamında yapıldı. Yapılan bu tespitin herhangi bir somut delille desteklenmediği belirlendi.

42 YIL CEZA İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan dinlemelere ilişkin iddianame hazırlandı. Yılmazer'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'haberleşmenin gizliliğini ihlal' 'resmi belgede sahtecilik', 'iftira', 'görevi kötüye kullanma' gibi suçlardan 17 yıldan 42 yıla kadar hapis cezası istendi.