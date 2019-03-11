İtiraflarıyla darbe girişiminin röntgenini çeken pilot da inkar etti

Darbeci askerlerin avukatları huzurunda itiraf içeren beyanlarını mahkeme huzurunda inkar etme stratejisine, Meclis'e ilk bombalı saldırıyı düzenleyen Balıkçı da başvurdu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, darbecilerin her türlü tehdidine rağmen TBMM Genel Kurulu saat 01.39'da olağanüstü toplandı.

TBMM'nin bu tarihi oturumundan yaklaşık 45 dakika sonra eski pilot yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı, "Aslan-5" koduyla kullandığı 94-0105 kuyruk numaralı uçakla Meclis üzerinde uçmaya başladı.

Uçağın ikinci pilot koltuğunda, Polis Özel Harekat Başkanlığını bombalayarak 44 kişiyi şehit eden eski yüzbaşı Uğur Uzunoğlu vardı. Saatler 02.35'i gösterdiğinde darbeci pilotlar Meclis'e ilk bombayı attı. Can kaybının yaşanmadığı saldırıda, şeref kapısının bulunduğu bölgede hasar oluştu.

Balıkçı, darbe girişiminden yaklaşık bir ay önce, komutanlığını yaptığı 143. Filodan eski Harekat Komutanı kurmay albay Ahmet Özçetin'in emrine atanmıştı.

Yıllık izin hazırlıkları yapan Balıkçı, darbe bilgisini alınca izne çıkmaktan vazgeçti. Darbe girişiminden bir gün önce eski 141'inci Filo Komutanı yarbay Hakan Karakuş ile Kapadokya üzerinde hazırlık uçuşu yaptı.

Darbe girişiminden birkaç saat önce Hakan Karakuş ve eski 143. Filo Komutanı binbaşı Mustafa Azimetli, Balıkçı'ya günler öncesinden bilgisini aldığı darbenin o gece yapılacağını söyledi. Daha sonra Balıkçı, darbe girişiminde yer alacak pilotlar ile onları kontrol kulesinden yönlendirecek isimlerin katıldığı toplantıya geçti.

Karakuş, darbeci pilotlar arasında görev dağılımı yaptıktan sonra sözü Balıkçı'ya verdi.

FETÖ'cü pilotları motive eden cümleler kullanan Balıkçı, "Bizim isim listemiz var. Hepsi ellerinde, hepimiz bu listedeyiz. Bazı generallerden alınmaya başlandı. Sonra tek tek bize gelecek. Bu işi bugün yapmamız gerekiyor. Onlardan önce davranmamız gerekiyor." dedi.

İLK UÇAĞI ARIZALANDI

Konuşmaların ardından Özel Harekat Başkanlığı, MİT Müsteşarlığı ile o gece bombalanan diğer kamu kurumlarının öncelikli vurulacak hedef olarak işaretlendiği haritanın üzerinden son kontroller yapıldı.

Görev dağılımına göre Balıkçı, kuleden darbeci pilotları yönetecek ekipte yer alıyordu ancak ilerleyen saatlerde Özçetin'in emriyle o da pist başı yaptı.

İkinci pilot eski yüzbaşı Selahattin Yorulmaz ile havalanan Balıkçı, Ankara semalarında ses hızı duvarını aşacak şekilde alçak uçuş gerçekleştirdi.

Bombalama için kullanılan sistemin arızalanması nedeniyle Balıkçı, Akıncı Üssü'ne dönmek zorunda kaldı. Bir süre sonra eski pilot Uğur Uzunoğlu ile Aslan-5 kodunu kullanan 94-0105 kuyruk numaralı uçakla havalanan Balıkçı, saat 02.35'te TBMM'ye bir GBU-10 bombası attı.

İHANETİ TELSİZ GÖRÜŞMELERİNDE

Balıkçı'nın o geceki ihaneti Akıncı Üssü kontrol kulesiyle yaptığı telsiz görüşmelerine şöyle yansıdı:

Mustafa Azimetli: Aslan-5, Aslan-1 ee hocam ben size şeyi verebilirim koordinatı verebilirim

Balıkçı: Koordinatı alalım

Azimetli: Kuzey 395496100

Balıkçı: Hocam tekrar eder misiniz?

Azimeti: Kuzey 3954 7520

Balıkçı: Alındı

Azimetli: Doğu 32509308

Balıkçı: İrtifa

Azimetli: 2927 feet Meclis binasının ön tarafında bi boşluk, bi alan var yeşillik şu an orda kimse görünmüyor ee 150 taarruz batı uygun gibi duruyor

Ahmet Tosun: İstediğiniz başta atış serbest

Azimetli: Tosun victor mutabık mı

Tosun: Aslan-1 ee kule ee filo, Aslan-1 filo

Ekrem Aydoğdu: Filo Aslan-1 devam

Tosun: Ee Meclis binasının orada bulunduğunuz o yeşillik alana atış serbest kimsenin olması önemli değil atış serbest

Azimetli: Hocam alındı atmaya çalışıyoruz

Balıkçı: Aslan-1, Aslan-5

Aydoğdu: Devam

Balıkçı: Hocam sağdan dönüşle girdik 150 da 150 başta atış yapacaz

Aydoğdu: Anlaşıldı uzaklaşıyoruz

Balıkçı: Hocam Meclis binasının ön kısmını tarif eder misiniz atacağımız yeri

Azimetli: Hocam 150 da hedefe doğru yaklaştığınızda verdiğim koordinata bakarsanız ee şöyle olacak 150 dan gelirken size dik bir yol o yolun hemen üst tarafında Meclisin bahçesi sonra Meclis

Balıkçı: Bahçede yuvarlaklar var mı?

Azimetli: Ee çevre düzenlemesinde o tür şeyler gördüğümü hatırlıyorum

Balıkçı: Siz TGP'li misiniz

Azimetli: Efen efendim

Balıkçı: Sniper var mı TGP'li misiniz

Azimetli: TGP var gayrı faal, bu arada uniform 15 de Tosun bu kanalda gerekiyorsa ona işaretlettirebilirsiniz

Azimetli: Aslan-2, Aslan-1 Aslan-5'e dahil olabilirsiniz onlar tek uçak çünkü

Balıkçı: Hocam biz in olup atıyoruz

Azimetli: Okey hocam Allah yardım etsin

Balıkçı: 160'da in olduk atış yapıyoruz bölgede değilsiniz mutabık mıyız

Azimetli: Biz uzaklaştık bölgeden

Tosun: Aslan-5 filo

Aydoğdu: Atış yapıyor bekleyin

Tosun: Hocam ne durumdasınız

Balıkçı: Şu an atış yapmak üzereyiz hocam

Balıkçı: Atıştan sonra görüşelim

Tosun: Anlaşıldı, ikaz edin hocam

- Meclis'i bombaladığını itiraf etti

Darbe girişiminden sonra Akıncı Üssü'nden kaçan Balıkçı, Konya'da saklandığı evde polislerce gözaltına alındı.

Savcılık sorgusunda, TBMM'yi bombaladığını kabul eden Balıkçı, bu ihaneti nedeniyle çocuklarının yüzüne bakamadığını dile getirdi.

Savcılıktaki itiraflarıyla ihanet girişiminin adeta röntgenini çeken Balıkçı, şunları söyledi:

"Mustafa Azimetli ve Hakan Karakuş, bu gece yarısı geç saatlerde TSK'nin darbe yapacağını, yönetime el koyacağını, asıl darbe girişimini karacıların yapacağını, hava kuvvetlerinin destek unsuru olarak görev yapacağını söyledi. Anlattıklarından darbe girişiminin Türkiye genelinde yapılacagˆını, kara birliklerinin önemli ölçüde darbe girişimine katılacağını anladım. Son anda ihtiyaç nedeniyle bana uçuş görevi verildi ve ben maalesef TBMM'yi bombaladım. Bu olaylardan sonra darbeyi TSK'nin değil, TSK içerisinde önemli bir güce sahip FETÖ'cü subayların yaptığını anladım. Yaptıklarımdan pişmanım. Konya'daki evimiz 2 katlıdır. Eşim ve çocuklarım alt katta kaldılar. Ben evin üst katında yalnız kaldım. Eşim ne olduğunu sorduğunda ona TBMM'yi bombaladığımı söyleyemedim. Üstünkörü bir şeyler anlattım. Üst katta çocukları görmeden yalnız kaldım. Çocuklarımla görüşmeyi göze alamadım."

FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına ilişkin de önemli bilgiler veren Balıkçı, "TSK'deki Fetullahc¸ı yapılanmanın oranı, alt kademede en az general seviyesi kadardır. Şu an 200'u¨n üzerinden general hakkında işlem yapıldığını öğrendim. Bu oran albay rütbesi ve aşağısından daha fazladır. Bu darbe girişiminin Fetullah Gülen'in kontrolünde ona bağlı insanlar tarafından şu anda FETÖ olarak isimlendirilen yapı mensuplarınca gerçekleştirildiğini düşünüyorum. Çünkü TSK içerisinde emir komuta zinciri dışında bu şekilde bir eylemi gerçekleştirebilecek başka bir grup yoktur. Bütün bu olanlardan sonra albay Ahmet Özçetin'in ve Akıncı Üssü'nde uçuş ekibinde görev alan pilotların FETÖ'cü olduklarını düşünüyorum. Akıncı Üssü'nün baş FETÖ'cüsü kurmay albay Ahmet Özçetin'dir. Özçetin'in tuğgeneral Hakan Evrim'i de etkisine alarak orada güvendikleri FETÖ'cü pilotlarla bu eylemi planladıklarını düşünüyorum. Yukarıda ben gerçekleştirdiğim eylemleri samimiyetle anlattım." ifadelerini kullandı.

MAHKEMEDE İNKAR ETTİ

Balıkçı, "samimiyetle anlattım" dediği itiraflarını mahkeme huzurunda inkar etti.

Balıkçı, Akıncı Üssü'ndeki darbe girişimi eylemlerine ilişkin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülmesine devam edilen davanın 12 Eylül 2017'deki duruşmasında savunma yaptı.

Terörle Mücadele Harekatı (TMH) için Akıncı Üssü'ne gittiğini iddia eden Balıkçı, "TMH görevi gereği hazırlıklarımı yapmak üzere 141. Filo'ya gittim. İlerleyen saatlerde uçuş emri verildi. Selahattin Yorulmaz ile 4. ya da 5. uçak olarak uçuşa başladık. Havalandıktan bir süre sonra bilgisayar arıza yaptı ve geri inerek dinlenmeye çekildik. Daha sonra tekrar uçuş görevi verildi ancak yeni uçuştan geldiğim için kabul etmedim." diyerek önceki beyanlarını inkar etti.

Yeniden uçuş görevini neden istemediği sorulan Balıkçı, "Canım uçmak istemediği ve kendimi yorgun hissettiğim için uçmadım. 'Mümkünse başka birisi uçsun' dedim. İlk sortiye giderken de aynı şeyi söyleyebilirdim ama öğlene kadar uyuduğum için enerjim vardı." yanıtını verdi.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın, TMH görevi sırasında bir pilotun, "Uçmak istemiyorum" deme şansının olup olmadığını sorması üzerine Balıkçı, "Uçabilecek başka kimse varsa diye söyledim." cevabını vermekle yetindi.

Mahkemede FETÖ'nün inkar taktiğine sığınan Balıkçı'nın hakkında 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Öte yandan TBMM, o gece darbeci pilotlar tarafından 3 kez hedef alındı.

Balıkçı'nın ihanetinin ardından saatler 03.24'ü gösterdiğinde eski pilot yüzbaşı Hüseyin Türk, TBMM'ye ikinci bombalı saldırıyı düzenledi ve birer dakika arayla iki bomba attı.

Saldırılarda 32 kişi yaralanırken, Meclis'te yaklaşık 20 milyon liralık hasar oluştu.