Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Mansur Yavaş'tan skandal tehdit: Seni yaşatmam süründürürüm

'tan skandal tehdit: Seni yaşatmam süründürürüm

'ın mağdur ettiği iş insanı Necmettin Kesgin kendisine yapılan tehditleri A Haber'de açıkladı. Kesgin: "Mesajlar öyle bir mesajlar ki... Senin düğününü basacağım, seni rezil ederim diyor. Seni kodese attırıcam diyor... Seni Ankara'da yaşatmayacağım" dedi.

Giriş Tarihi: 12.3.2019 00:04 Güncelleme Tarihi: 12.3.2019 00:22
Mansur Yavaş'tan skandal tehdit: Seni yaşatmam süründürürüm

Zillet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Adayı Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği iş insanı Necmettin Kesgin A Haber'de yaşadıklarını anlattı. Kesgin'in canlı yayında belgelerini sunduğu tutanaklı, kayıtlı tehdit mesajları Mansur Yavaş'ın sahte senet skandalının ne derece büyük olduğunu gözler önüne serdi.

İşte Mansur Yavaş'ın tehditleri!

"SENİ YAŞATMAM, SÜRÜNDÜRÜRÜM!"

İşte o skandal tehditler:
Mesajlar öyle bir mesajlar ki... Senin düğününü basacağım, seni rezil ederim diyor. Seni kodese attırıcam diyor... Seni Ankara'da yaşatmayacağım diyor. Sahte senedi icraya koyan Mansur Yavaş. Mansur Yavaş tarafından defalarca tehdit edildim.

Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği iş insanı Necmettin Kesgin: Çıksın bu mesajları yalanlasın

Bu belge bana ait değil. Bu belgede soy ismim yanlış yazılmış. Bu gün getir parayı canını okurum. Seni sürüm sürüm süründüreceğim. Sahtekar, dava açmışsın. Seninle uğraşacağım. Bu hafta tutuklanmazsan ben bu mesleği bırakırım. Bu hafta kodes haftan, dinlen.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Mansur Yavaş'tan skandal tehdit: Seni yaşatmam süründürürüm
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN