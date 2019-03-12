Ankesör itirafçısı asker anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ankesörlü-sabit hat soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta 295 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 237 şüpheliden 188'i tutuklama talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden 166'sı çıkarıldıkları İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Şüphelilerden 1 tanesi sağlık durumu nedeniyle adli kontrol uygulanarak serbest bırakılırken 42 muvazzaf asker itirafçı oldu.

HER ZAMAN BASKI VE TACİZ

İtirafçı olan şüpheliler arasında Kırklareli 55. Mekanize Tugay Komutanlığı'nda görevli Astsubay Üstçavuş M.D. isimli muvazzaf asker de yer aldı. M.D.'nin ifadesinde verdiği bilgiler FETÖ'nün TSK'daki üyelerine uyguladığı baskıyı gözler önüne serdi. Örgüt imamının aradığı TSK üyesinin telefonlara çıkmaması üzerine 7-24 etrafında gezerek tacizde bulunduğu gün yüzüne çıktı.

M.D. ifadesinde, örgüte 2006 yılında lisede eğitim görürken yatılı olarak örgüt evlerinde kalarak başladığını anlattı. Burada Mehmet S. isimli FETÖ imamının kendisini ders çalıştırdığını söyledi. Balıkesir Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu'nu kazandıktan sonra örgütle temasının bir dönem kesildiğini söyleyen M.D. ifadesine şöyle devam etti: "Öğrencilere her akşam sinema salonunda 'Neden hedef Türkiye' isimli bir belgesel izletilirdi. Bu belgeselde tarikat ve cemaatlere katılanların TSK'dan atılacağı söylenirdi.

"İZİNLERİNİZDE TAKİP EDECEĞİM"

Bölük Komutanımız Yüzbaşı Gürkan Gençoğlu bize 'Sizi çarşı izinlerinizde takip edeceğim' diyordu. Ben de bu durumdan dolayı örgütten soğudum. Mehmet S. isimli abi benle ankesörlü telefon üzerinden benim GSM hattımı arayarak irtibat kurdu. Hafta sonları çarşı iznimde yanımda arkadaşlarım olduğundan dolayı yanıma yaklaşmayarak, el kol hareketleriyle görüşelim iması yapıyordu. Tüm çarşı izinlerimde karşıma çıkıyordu. Ankesörlü telefonla aramaya da devam ediyordu sürekli ancak ben bu telefonlara cevap vermiyordum. 1. senem bu şekilde geçti.

"MAÇ ESNASINDA DÜRTTÜ"

2008 yılında TSK'dan ihraç olan devrem Gökhan C. beni Ankaragücü- Fernerbahçe maçına davet etti. Ben de kabul ettim. Stada girdiğimde 15-20 dakika sonra birisinin beni parmağıyla dürttüğünü görünce bu şahsın Mehmet S. olduğunu gördüm ve panik yaptım çünkü o sırada Gökhan'a bu kişiyi nasıl tanıştıracağımı bilememiştim. Ancak daha sonra bu ikilinin tanışıyor olduğunu öğrendim. Meğerse Gökhan üzerinden benimle konuşmaya geldiğini öğrendim.

EVİNDE TEHDİT

Maç çıkışı Gökhan bizi yalnız bıraktı. Biz de Mehmet S. ile bir kafede oturduk. Beni 'Tahir' isimli bir adamla tanıştırdı. Bana ev tutabileceğini söyledi. Ben de şuanda TSK'dan ihraç olan H.Ö. ile ev tutmak istediğimi söyledim. Onayladı, ancak biz aradığımızda telefonlarımızı aç ve bizimle görüş dedi. Daha sonra İstanbul 3. Kolordu'da göreve devam ettim. Evlendikten sonra lojman çıkmayınca kendi evime çıktım. Benden sorumlu olan 'İlyas' ve 'Kadir' isimli örgüt üyeleri evime hayırlı olsuna geldiler. Eğer telefonlara çıkmazsam bunun iyi olmayacağını dile getirerek beni evimde tehdit ettiler."