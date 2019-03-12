Başkan Erdoğan’dan tarihi açılışta önemli mesajlar

İşte Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

1 MİLYON 700 BİN YOLCU

Gebze – Halkalı tren hattı eskiden 185 dakikada kat edilebilen bir mesafeyken şimdi 115 dakikaya inerek, İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracak. Görüyorsunuz hizmet başka bir şey, laf başka bir şey. CHP'lilerin böyle bir derdi var mı? Böyle bir sıkıntısı var mı? Ama bizim derdimiz hizmet. İstanbul'un en işlek ve dolayısıyla trafik yoğunluğu en çok olan bu hat, saatte tek yönde 75 bin, gündeyse 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak. Bir başka ifadeyle normalde ancak 100 bin araçla taşınabilecek yolcuyu, bu hattımız tek başına gidecekleri yerlere ulaştıracak.

İstanbul'un 10 ilçesi bu hattı doğrudan kullanma imkanına sahip olacak. İstanbul trafiğinde çok önemli bir rahatlamaya yol açacak.

Bu hatta çalışacak 440 araçtan 300'ünün; yani vagonları kast ediyorum ülkemizde üretilmiş olmasıyla da iftihar ediyoruz. Laf ola beri gele yok. İş, iş… Yalanla peynir gemisi yürümüyor. Tabi Marmaray bu projenin iki kıta arasındaki bağlantısını sağlayan en stratejik bölüm. Biz Marmaray'ı inşa ederek iki tren hattını birleştirdik. Bir diğer önemli raylı sistem bağlantısını da Yavuz Sultan Selim köprüsünde kuruyoruz. İnşallah her iki taraftaki metro hatları tamamlandığında orayı da devreye alacağız.

Sıfırdan yapmışçasına bu hattı yeniledik, yepyeni bir çehreye büründürdük. Tabi İstanbullu bir uçtan bir uca böyle bir sistemle kat etmek zorlu bir işti. Bugüne kadar 1,4 milyar avro yani yaklaşık 8,5 milyar lira harcanan Gebze – Halkalı Banliyö Tren Hattı'nın şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Bu hatla birlikte İstanbul'un 170 km olan raylı sistem uzunluğunu 63 km ilaveyle 233 kilometreye çıkartmış oluyoruz.

İSTANBUL'U BATAĞA SAPLAMIŞLARDIR

İBB'yi kazandığımız 1994 yılında şehrimizin ulaşım sorununun çözümünün raylı sistemlerden geçtiğini görmüştük. Esasen Osmanlı döneminde Karaköy – Beyoğlu arasında yapılan tünel dünyanın en eski ikinci metrosudur. Ancak daha sonra şehri yönetenler Osmanlı'nın bu vizyonunu takip edememişler, İstanbul'u her alanda olduğu gibi ulaşımda da bir batağa saplamışlardır.

HEDEFİMİZ İLK ETAPTA 500 KM ARDINDAN DA 1100 KM

Biz kolları sıvadık. Diğer pek çok çalışmanın yanı sıra Taksim – 4. Levent arasındaki metro hattıyla raylı sistemleri kurmaya başladık. İlk metro hattımızı 2000 yılında hizmete aldık. Ardından bu ağı genişlettik ve bugün 233 kilometreye kadar çıkarttık. Hedefimiz ilk etapta 500 kilometreye ardından da 1100 kilometreye ulaşmaktır.

Kartal'dan İstanbul'a ve Türkiye'ye sesleniyorum. Bu kardeşiniz 4,5 yıl ülkenin cumhurbaşkanımı? Diyorum ki burada şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım bey ve belediye başkanı arkadaşlarımla el ele vereceğiz ve İstanbulumuzu çok daha farklı şekilde ayağa kaldıracağız. Yani bir tarafta iktidar, bir tarafta yerel… el ele vererek inşallah bu kalkınma hamlesini yürüteceğiz.

94 İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı oldum. O zamanki Kartal'ın durumu neydi? Nasıl bir Kartal vardı söyleyin… Çöp, çukur, çamur var mıydı? Sokak araları, yollar asfalt diye bir şey var mıydı? İşte o zamanlar şimdi milletvekili olan Erol beyle beraber biz Kartal'ı ele aldık mı? Aldık. Ve Kartal'ı bugünkü Kartal haline o günden getirdik

PARAYI MEHMETÇİK VAKFI'NA VERECEĞİM

Her yerde CHP'nin belediyeciliği bu. Çöp, çukur, çamur. Kartal'da da buydu. Sonra biz ele aldık, önce çöpten ilçelerimizi kurtardık. Hatırlayın ben İstanbul'u CHP belediyesinden aldım. Ve Ümraniye'deki patlamayı biliyorsunuz değil mi? O patlamada 39 vatandaşımız öldü. Hesabını verdi mi CHP? Yok. Veremez mümkün değil. Çünkü bunların hayatları hep bunların üzerine kurulu. Yalan-iftira. Bana da bir iftira yine attı. Tutturdu Man Adası diye bir şey. Tabi dava açıldı, ilk derece mahkemeyi kazandık. 2,5 milyon; şimdi yargıda bunu onayladığı anda gelen parayı nereye vereceğim? Mehmetçik Vakfı'na…

İSTANBUL ETABINI BURASI OLUŞTURUYOR

Ve bundan sonra yolculuğumuz böyle gidecek. Bay Kemal sen yalan söyledikçe biz de paraları alacağız. Şimdi zaten bir sandık kurmuşlar, CHP'li milletvekilleri garibime 5'er bin lira her ay maaşlarından veriyorlarmış. Niye? Bu ödemeleri yapmaları için. Yahu yalan söyleme de böyle bir duruma düşme işte. Siyasette dürüstlük önemli. Ve değerli kardeşlerim bugün hizmete açtığımız bu hattın bir diğer özelliği ne biliyor musunuz? Londra'dan Pekin'e kadar ulaşacak demir ipek yolunun İstanbul etabını burası oluşturuyor.

Yine bu katla birlikte YHT'lerimiz artık Pendik'i son durak olarak kullanmayacak Halkalı'ya kadar devam edecek. Bu süreçte Marmaray çok önemli. Şayet bugün nüfusu 15,5 milyonu bulan İstanbul benim belediye başkanlığımda 8,5 milyondu. Bak 7 milyon daha artmış. Geçmişteki bir asırlık ihmallerin son 25 yılda kısmen telafi etmemiş olsaydık inanın bana İstanbul tamamen felç olurdu.

Büyükşehir Belediye Başkanımızı, ilçelerimizin belediye başkanlarını seçeceğiz. Sizlerden 31 Mart'taki tercihlerinizi buna göre yapmanızı istiyorum. Sandıkta yapılacak hatanın bedelini sadece o adaya oy verenler değil, tüm şehir ödüyor. Bunu şehrimize ödetmeyin. Bugün bir kentsel dönüşüm meselemiz var değil mi?

Kartal'da yaşanan olayı bir kenara koymak mümkün mü? 21 kardeşimiz orada rahmetli oldu, 14 kardeşimiz yaralandı. Peki, şimdi buradan biz nasihat almayacak mıyız? Ben diyorum ki işte buradan hareketle kentsel dönüşüm değişim projelerimizi hayata geçirelim. Biz sizin gönüllülük esasına göre kira bedellerinizi ödeyeceğiz.

Ve bir taraftan da inşaatlarımızı yine yatay mimariyle yapacağız. İster onları yaptığımız yere, ister farklı yere gelin oturun; nereyi arzu ederseniz. Çünkü biz kaçak yapılan bu çarpık yapılaşmayla insanımızı devamlı deprem tehdidinin de olduğu şu İstanbul'da sıkıntı içinde yaşamasını istemiyoruz. Biz sizden para istemiyoruz. Ama diyoruz ki bize yardımcı olun.

Bizim hem Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklarımız olarak, hem büyükşehir olarak İstanbul için çok büyük hayallerimiz, hedeflerimiz, projelerimiz var. Biz İstanbul'a aşığız. İstanbul'a sevdalıyız. İstanbul Büyükşehir'e hükümetimizin en tecrübeli, şehri en iyi bilen bakanı olan ve daha sonra Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı yapan Binali Yıldırım kardeşimizi bundan dolayı aday gösterdik. Bu güzel ilçemizin CHP'li belediyenin elinde nasıl örselendiğini çok iyi biliyoruz. Engelli kardeşimizin ensesine tokadı atanları biz çok iyi biliyoruz.