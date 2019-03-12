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Başkan Erdoğan, liseli gençlerin "" paylaşımına Twitter'dan yanıt verdi

Başkan , Ordu Gölköy Anadolu Lisesi öğrencisi ’ün 12 Mart ’nın Kabulü ve ’u dolayısıyla yaptığı Twitter paylaşımına “İstiklal Marşımızın derin anlamını idrak ederek birbirinden değerli cümlelerle ifade eden güzel genç kardeşlerimi ve seni gözlerinizden öpüyorum.” sözleriyle yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 12.3.2019 22:27 Güncelleme Tarihi: 12.3.2019 23:32
Başkan Erdoğan, liseli gençlerin İstiklal Marşı paylaşımına Twitter'dan yanıt verdi

Başkan Erdoğan, liseli gençlerin "İstiklal Marşı" paylaşımına Twitter'dan yanıt verdi

Ordu'nun Gölköy ilçesinde bulunan Gölköy Anadolu Lisesi öğrencileri 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla, İstiklal Marşı'na dair duygu ve düşüncelerini ifade ettikleri bir video hazırladı. Gölköy Anadolu Lisesi öğrencisi Furkan Gündüz, söz konusu videoyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Gündüz'ün paylaşımına Twitter hesabından "Sevgili Furkan, İstiklal Marşımızın derin anlamını idrak ederek birbirinden değerli cümlelerle ifade eden güzel genç kardeşlerimi ve seni gözlerinizden öpüyorum. İnanıyorum ki Türkiye, sizin gibi gençlerle birlikte inşallah tüm hedeflerine ulaşacak" şeklinde cevap verdi.

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Başkan Erdoğan, liseli gençlerin "İstiklal Marşı" paylaşımına Twitter'dan yanıt verdi
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