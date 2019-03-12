Son dakika: CHP'li Bankoğlu'na 'terör örgütü propagandası'ndan soruşturma

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu hakkında bir televizyon kanalında katıldığı programdaki açıklamaları nedeniyle terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı bildirildi.

PKK'ya oy çağrısında bulunan CHP'li vekil Aysu Bankoğlu'na soruşturma açıldı!

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, CHP Bartın Milletvekili Bankoğlu hakkında, 11 Mart 2019 tarihinde bir televizyon kanalında canlı yayınlanan programda "PKK'lıdırlar, zillet ittifakı üyesidirler, hiç fark etmez..." şeklindeki açıklamaları nedeniyle terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme suçlarından resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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