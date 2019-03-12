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Son dakika: 'li Bankoğlu'na 'terör örgütü propagandası'ndan soruşturma

ANKARA Cumhuriyet Başavcılığı, hakkında, 'terör örgütü propagandası yapma', 'suçu ve suçluyu övme' suçlarında soruşturma başlattı.

Giriş Tarihi: 12.3.2019 11:57 Güncelleme Tarihi: 12.3.2019 12:40
Son dakika: CHP'li Bankoğlu'na 'terör örgütü propagandası'ndan soruşturma

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu hakkında bir televizyon kanalında katıldığı programdaki açıklamaları nedeniyle terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, CHP Bartın Milletvekili Bankoğlu hakkında, 11 Mart 2019 tarihinde bir televizyon kanalında canlı yayınlanan programda "PKK'lıdırlar, zillet ittifakı üyesidirler, hiç fark etmez..." şeklindeki açıklamaları nedeniyle terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme suçlarından resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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Son dakika: CHP'li Bankoğlu'na 'terör örgütü propagandası'ndan soruşturma
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