'Görüntün var' dedi taksi sattırdı

Bartın'da S.A. (79) adlı kişi "Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında görüntülerin var" diyen ve kendilerini polis olarak tanıtan kişilere yaklaşık 10 bin Euro kaptırdı. S.A. dolandırıldığını çocuklarının uyarısıyla fark edip polise başvurdu. Kamera görüntülerini takip eden polis, şüpheli M.B.'nin izini Ankara'da buldu. M.B. (27) ifadesinde şunları söyledi: "Şanlıurfa'da inşaatlarda su tesisat ustası olarak çalışırım. Bir yıldır iş bulamıyordum, maddi sıkıntılarım vardı. 10 gün önce ikinci el oto alım satım iş yapan Naif adlı arkadaşımla karşılaştık. Naif bana 'Ne iş yapıyorsun, durumun nasıl?' dedi. Ben de 'Durum iyi değil' dedim. O da bana 'Bir işler ile uğraşıyoruz, parası iyi, sen de bizimle çalışır mısın?' dedi. 'Ne iş yapacağız' dediğimde 'Polis, savcıyız diyerek insanları ikna edip paralarını alacağız' dedi. Ben de kabul ettim."

'GÜVEN TİMİNDEN HAKAN...'

"24 Şubat Pazar günü çarşıda buluştuk. 'Pazartesi Bartın'da olman lazım' dedi. Bartın'a geldim. Naif beni özel numaralı telefondan aradı, valilik civarına gitmemi söyledi. Gittim, bir araç park halindeydi. İçinde sakallı ihtiyar bir adam oturuyordu. Şahsa 'Ben güven timinden Hakan!' dedim. Şahıs da zarf içinde parayı verdi. Civardan bir taksiye binip otogara gittim. Ankara otobüsüne bindim. Bolu'da zarfı açtım. İçinde Euro vardı. Bir mağazaya giderek bütün kıyafetlerimi değiştirdim. Taksiyle Ankara'ya Ulus'a gittim. Ertesi gün zarftaki 9 bin 600 Euro'yu bozdurdum. Naif'in ve annesinin hesaplarına havale ettim. Naif beni aramaya devam etti. Ankara Keçiören'de bir taksicinin taksi ile birlikte hattını sattırdığını, elinde 460 bin lira para olduğunu söyledi ve bu parayı da almam için beni bu şahsa yönlendirdi."

'İHTİYACI' VARMIŞ

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Bartın polisi tarafından yakalanan ve 'ihtiyacı olduğu için' bu işi yaptığını iddia ederek pişman olduğunu söyleyen M.B. taksicinin parasını alamadan tutuklandı. Şebekenin diğer üyelerini yakalamak için çalışmalar devam ediyor?