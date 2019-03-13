Avrupa Parlamentosu'nun niyeti ne? Parlamento'da Türkiye karşıtı oylama



A Haber muhaberi Mehmet Solmaz da konuyla ilgili Brüksel'den açıklamalarda bulundu. Solmaz, AP'de yapılacak skandal oylamada, PKK'nın Avrupa terör listesinden çıkartılması, Türk askerinin Kıbrıs'tan çekilmesi, Ayasofya'nın kesinlikle camiye çevirilmesi ve Türkiye'nin AB sürecinin askıya alınması maddeleri yer alıyor..

Avrupa Parlamentosu'nda skandal Türkiye raporu oylanacak Karar tasarısı haline getirilen rapor dün parlamentoda tartışıldı. Parlamentodaki sağ, aşırı sağ ve AB karşıtı grupların çoğunluğu müzakerelerin askıya alınması önerisini yeterli bulmuyor.

Avrupa Parlamentosu'nda skandal Türkiye raporu oylanacak

Sağ kanat, karar tasarısında üyelik müzakerelerinin "tamamen sonlandırılması" ifadesinin kullanılmasını istiyor. Bu amaçla hazırlanan değişiklik önergesi de bugün oylamaya sunulacak.

Merkez, merkez sol ve sol gruplar ise karar tasarısındaki gibi, üyelik müzakerelerinin askıya alınması önerisinin yeterli buluyor. Parlamentonun oylayacağı karar tasarısında, Türkiye'yle müzakererin askıya alınması önerisi dışında, ilişkilerin "etkin bir ortaklık kapsamında yeniden tanımlanması" isteniyor.

Parlamento, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin ise insan hakları ve temel haklara saygı koşuluna bağlanmasını talep ediyor.

Avrupa Parlamentosu ilk kez üyelik sürecindeki bir aday ülkeyle müzakerelerin askıya alınmasını istiyor. Ancak Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği'nin nihai karar organı değil. Aldığı kararlar, tavsiye niteliği taşıyor, bağlayıcılığı bulunmuyor.