CHP destekçisi yazarlar bile isyan etmişti

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan secim meydanlarında "CHP demek cop, cukur, camur, yokluk, yasaklar, yoksulluk demektir" ifadelerini kullanıyor ve CHP'li Nurettin Sozen'in İstanbul Buyukşehir Belediye Başkanı olduğu donemde yaşanan, susuzluk ve cop dağları konusuna değiniyor. Coğu CHP'ye yakın yazarlar bile İstanbul'u o donemde susuz ve cop dağlarına boğan SHP'ye gazetelerdeki koşelerinden yazmadıklarını bırakmamı?şlardı. İSKİ yolsuzluğuna imza atan Ergun Goknel'de gazete sayfalarında bolca kendine yer buldu. 1989 yerel secimlerinde yuzde 36 olan SHP'nin oy oranının 27 Mart 1994'teki yerel secimde yuzde 20'lere kadar duşmesine neden olan susuzluk, cop sorunu ve İSKİ skandalıyla ilgili yazılanlar ibret alınacak cinsten:Sozen'in hakkında istenen mahkumiyet belediyeyi iyiden iyiye felc ediyor. İSKİ duruyor, İstanbul duruyor, Sozen de duruyor!.. Haydi Sayın Sozen, on milyon insanın yaşamını tıkamaktan vazgecin ve istifa edin!İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden sızan b.k kokusu, yalnız metropol ahalisinin değil tum Turkiye coğrafyasının burun kemiğini kırmaktadır.Ergun vakası SHP'ye uzanıyor. Malı goturen Ergun tek başına değil. Ergun'un yiyici bir piyon olduğu ancak uckuru nedeniyle okkanın altına gittiği anlaşılıyor. Ergun'un ardında SHP'nin olduğu duyumları giderek artıyor.İhtilasen zimmet" ve "irtikab" suclarından yargılananları, mahkemeler ya tahliye etti, ya beraat ettirdi. Cin olup adam carpmaya sevdalanan Halil Bezmen, 3 bin liralık kloru 15-20 dolara sattığını soylemeseydi, dava mava olmayacaktı.Bu iltihap akmalı. İyice akmalı. İcimizde ne kadar pislik varsa, hepsi dışarı cıkmalı. Temiz topluma kavuşmanın başka yolu yok. Goknel olayına bakıyorsunuz, diz boyu camur. Etraf, tam bir bataklık.4.5 trilyonluk paranın hortumlanmasında" tek suclu Ergun Goknel mi? Eğer bu olay gelip gelip sadece 'vurun Ergun Goknel'e' kader kurbanı ucuzluğunda kalacaksa Cumhuriyet fikrini de acıklayamayız.İSKİ yolsuzluğu her gecen gun yeni boyutlar kazanıyor. ...iş artık 'yuz milyarların donduğu bir yolsuzluk skandalı' olmaktan cıktı, kamuoyunun sistemi sorgulamaya başlamasına neden oldu.Umraniye'de copluk patladı!..İstanbul pis, coplerkaldırılmıyor!" filanderken... 10 milyonlukkoca şehrin gobeğindeİSKİ oyle gumburtuyleinfilak etti ki, tumkanalizasyonları dışarıyaboşalttı.Burası İstanbul.Kapalıcarşı'dan Topkapı Sarayı'nakadar tum turistik merkezleregiden yollar gunlerdir bu vebenzeri goruntuler icerisinde...Bu goruntuler, son birkacyıl icinde kim bilir kac defatekrarlandı. Kac defa soruldu: Burezalet ne zaman bitecek diye? (...)İstanbul'un kucuk ve buyuk belediyelerdencoğu, en temel bir belediyehizmetini bile, devamlılıkicinde surdurmeyi beceremiyor.Bir "cop" işini bile yıllardır halledemeyenbu belediyeleri "başarılı"saymak, zaten mumkun muydu?SHP'nin İSKİ lağımınaduştuğunu korlerve sağırlar dahi biliyor.SHP'nin temizlenmeye ihtiyacıvar. Hicbir pislik telkinletemizlenmez... İSKİpisliği de SHP'yi tepeden tırnağasuca ve gunaha batırıyor.İnonu de, Sozen debiliyor ama goz yumuyor...SHP Kurultayı, secim kampanyalarındaharcadıklarıparaların kaynağını acıklamayamecbur etmelidir.Unutmayalım:Temiz siyasetci vesiyaset olmadantemiz toplumolmuyor.İSKİ GenelMuduru'nun Amerikan filmleriniaratmayan bu muazzam yolsuzlukları,mesleğimizden 29 kişiyi icinealmışsa, bunun caresine bakmalıyız...Turkiye'de sosyal demokrasiilk buyuk şokunu yaşıyor. Birefsanenin coktuğune tanıkoluyor. Sosyal demokratlarında hırsızlık yapabileceğini, yolsuzluklarakarışabileceğini goruyor.Gecmişte butun varlığını,karşı tarafın namussuzluğu, kendisininise durustluğu uzerinekuran bir siyasi imaj, aynanınsırı gibi dokuluyor.Ardı arkası kesilmeyen vurgunlarason vermek, milletin parasınıcalıp cırpanlara dur demek icin, ortbasedilen yolsuzlukları ortaya cıkarmakicin, soygunların, yapanın yanınakar kalmaması icin, sahtekarınyanında durustun da yanmamasıicin, yolsuzluktan arınmış "TemizTurkiye" icin, yazın, tepki gosterin,calanı, cırpanı, soyanı, vuranı, dolandıranı,ruşvet alanı acığa cıkarın.HAKKARI'DE, 1994 yılında askerlik yaparken, roket saldırısında sağ bacağın kaybeden gazi er Emin Kuzucular ile 1996'da yine roket saldırısında başına isabet eden şarapnel parçalarıyla gazi olan Uzman Çavuş Süleyman Özdemir, CHP-HDP ittifakına sert tepki gösterdi. SABAH'a konuşan Özdemir, "CHP'nin, bize kurşun sıkan terör örgütünün yandaşlarıyla ittifak yapması, bu millete yapılabilecek en büyük ihanettir. Biz gazilere ve şehitlere sıkılan mermiyle yapılan bir ittifaktır" dedi. Kuzucular ise "CHP hangi yüzle çıkıp oy isteyecek. 'Ben sizin çocuğunuzu vuranlarla, hendek kazanlarla beraberim, bana oy verin' mi diyecek. CHP belediyeciliğinde İstanbul'da vidanjörler insanlara su dağıtıyordu. Altınşehir'in deresinden lağım akıyordu. Çöp yığınları vardı" diye konuştu. Ali ALTUNDAŞ/ KAYSERİ