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haberi: Seçim anketinde yeni ayrıntı! 31 Mart yerel seçim anketlerinde son durum nedir?

31 Mart mahalli seçimlere 19 gün kala seçim anketlerinden bilgileri üst üste geliyor. Ülkemizin nüfus popilasyonu bakımından en yoğun şehri İstanbul'da Cumhur İttifakı adayı ile Millet İttifakı adayı arasında önde olan kim? Ankara'da da Cumhur İttifakı adayı ile Millet İttifakı adayı arasındaki seçim yarışında avantajlı taraf kim? İşte son seçim anketleri ve seçim yarışından son dakika haberleri...

Giriş Tarihi: 13.3.2019 10:13 Güncelleme Tarihi: 13.3.2019 10:13
Son dakika haberi: Seçim anketinde yeni ayrıntı! 31 Mart yerel seçim anketlerinde son durum nedir?

Adalat ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı ile Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin birlikteliğinden doğan Millet İttifakı 31 Mart yerel seçimlerinde mücadele edecek. Vatandaşlar yoğun bir şekilde son konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Ada araştırma şirketi ile ORC araştırma şirketinin yayınladığı son seçim anketine göre İstanbul'da Cumhur İttifakı adayı , Ankara'da da yine Cumhur İttifakı adayı önde. Üst üste gelen seçim anketi gelişmeleri burada!

20 bin denekle Ada araştırma şirketi tarafından yapılan ve 11 Mart'ta sonuçlanan seçim anketine göre Ankara'da Cumhur İttifakı adayı Mehmet Özhaseki %43.7 oranıyla seçim yarışını önde götürüyor.

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Son dakika haberi: Seçim anketinde yeni ayrıntı! 31 Mart yerel seçim anketlerinde son durum nedir?
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