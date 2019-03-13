Son dakika haberi: Seçim anketinde yeni ayrıntı! 31 Mart yerel seçim anketlerinde son durum nedir?

Adalat ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı ile Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin birlikteliğinden doğan Millet İttifakı 31 Mart yerel seçimlerinde mücadele edecek. Vatandaşlar yoğun bir şekilde son seçim anketi konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Ada araştırma şirketi ile ORC araştırma şirketinin yayınladığı son seçim anketine göre İstanbul'da Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Ankara'da da yine Cumhur İttifakı adayı Mehmet Özhaseki önde. Üst üste gelen son dakika seçim anketi gelişmeleri burada!

20 bin denekle Ada araştırma şirketi tarafından yapılan ve 11 Mart'ta sonuçlanan seçim anketine göre Ankara'da Cumhur İttifakı adayı Mehmet Özhaseki %43.7 oranıyla seçim yarışını önde götürüyor.