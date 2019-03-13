Yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ’ye darbe

BUGÜN NELER OLDU

İSTANBUL'DA, ByLock kullandıkları belirlenen, aralarında polis, öğretmen, avukat, doktor ve diş hekiminin de bulunduğu 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 45 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında 3 eski emniyet müdürünün de bulunduğu 57 şüpheli ise aranıyor.İzmir'de, Türkiye'nin farklı bölgelerinde firari olarak aranırken, İzmir'de toplanarak, örgütü yeniden yapılandırmaya çalışan 42 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte, gizli haberleşmede kullandıkları bilgisayar ve telefonlarla, 92 bin lira, 19 bin dolar ve 4 bin 300 euro ele geçirildi.Adana'da daha önce meslekten ihraç edilen 41 eski polis gözaltına alınırken, 17 eski poliste aranıyor.Kocaeli'de 13'ü aktif görevde, 3'ü ihraç edilmiş, 4'ü açığa alınmış 20 asker hakkında gözaltı kararı verildi. 18'i gözaltına alındı.Zonguldak'ta 2'si muvazzaf asker, 8'i eski askeri okul öğrencisi 10 şüpheli gözaltına alındı.Tokat'ta 7 eski askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.Malatya'da ByLock kullandıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.