AK Parti'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: Biz taraf değiliz, Sen soruları cevapla!

Konuyla ilgili açıklamalar yapan Mahir Ünal şunları söyledi:

"MESELENİN BİR TARAFI DEĞİLİZ"

Bu mesele bizim tarafımızdan gündeme getirilmiş değil. Kamuoyunda bu iş ortaya çıktıktan sonra 11 Aralık 2018'de gündeme gelmiş. Sahte senetle dava takibi şeklinde bir haber söz konusu. Bir müştekinin suç duyurusu şeklinde devam eden davada mahkeme iddianameyi kabul edince bu tamamen Türkiye'nin gündemine oturmuş.

"ORTADA MÜŞTEKİ VAR, YARGITAY ONAYI VAR, KENDİSİ DE DOĞRULUYOR"

Biz AK Parti olarak taraf değiliz. Ortada müşteki var, Yargıtay'ın onayladığı bir durum söz konusu. Siyasetin konusudur artık bunlar. Şehrin emanet edileceği seçimlerde bir sahte senet davası varsa, bu geçmişte gündeme gelmiş, kasaba kurnazlığı ile bu iş bir şekilde kapatılmışsa, Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığına aday olduğunda bunun ortaya çıkması ve konuşulmasından daha doğal bir şey olamaz.

"KURNAZLIKLA AK PARTİ'Yİ İŞİN BİR TARAFI GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞMASINLAR"

Kamuoyunun önünde çıktığınızda siz kamuoyunun önündesinizdir. Kamuoyu sizinle ilgili her şeyi konuşur. Birileri kurnazlık yaparak meseleyi AK Parti'ye getirmeye çalışmasınlar.

4 YILLIK ARKADAŞI OLDUĞU AÇIK

Söz konusu kişinin Yavaş'ın arkadaşı olduğu açık.. Yavaş'ın bu kişi ile ilgili çocuk pornoculuğundan sahteciliğe kadar iddiaları mevcut. Yavaş'ın bu kişiyle 4 yıllık arkadaşlığı olduğu anlaşılıyor, kamuoyu da bunu konuşuyor. Müvekkili olmadığı bir şahıstan alacak iddiasıyla icraya koyduğu 600 bin dolarlık senet… Doğru mu? Doğru. Kendisi de bunu kabul ediyor mu? Ediyor. Senedin sahte olduğu Yargıtay tarafından onaylanmış mı? Onaylanmış. Yavaş sahte senedin neyin karşılığı olduğunu kamuoyuna açıklayabiliyor mu? Müvekkili değil, aralarında sözleşme söz konusu değil.

"BU NASIL MAĞDURİYET?"

Bu nasıl bir mağduriyetmiş? Mahkeme ifadelerinde senedin hazırlanışı sırasında kendisinin hazır bulunduğuna dair ifadeleri var. Konu gündeme gelince oturdum tutanaklara, ifadelere baktım. Kendisinin ifadeleri var. Biz işin hukuk tarafında değiliz, ahlak tarafındayız. 2016'da sonuçlanmış Yargıtay tarafından kendisinin icraya koyduğu alacak tahsili için senedin sahte olduğu mahkeme tarafından onaylanmış mı? Evet biz bunu konuşuyoruz. Bu kişi ile arkadaşlığı var mı? Var. Bunu açıklayabiliyor mu? Açıklayamıyor.

NEDEN MAKBUZ KESMEDİN DİYE SORULDUĞUNDA VERGİ ÖDEMEMEK İÇİN DİYOR!

Neden makbuz kesmediği sorulduğunda karşı taraf tüzel kişilik olduğu için 300 bin doları vergiye gidecekti. Burada da ahlaki bir sorun söz konusu...

"AÇIKLAMAK ZORUNDASIN"

Öncelikle Yavaş bu sorulara cevap vermeli. Basın toplantısından sonra sana sorulacak soruları almıyorsun. AK Parti'yi, Özhaseki'yi, Ömer Çelik'i suçlayarak hedef saptırıyorsun. 600 bin dolarlık alacak neyin alacağı… Senetle ilgili hiçbir açıklaman yok. Sözleşmen yok. Bu kişinin müvekkili değilsin. İş takibi sonucu ortaya çıkan bir alacak mı? Arkadaşlık yaptığın kişinin şizofren, dolandırıcı, evrakta sahtecilik yapan, çocuk pornocusu olduğunu söylüyorsun. Senin böyle bir kişiyle ilişkin nedir? Bu sorulara cevap vermek zorundasın.