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Atama kararları ’de

, (), () hakkında atama ve görevden alma kararları ’de yayımlandı

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2019 04:45
Atama kararları Resmi Gazete’de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlarda, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünde boş olan Genel Müdür Yardımcılığı koltuğu ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Ali İhsan Uygun layık görüldü.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Ticaret Bakanlığına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Öte yandan, DHMİ Genel Müdürlüğü'nün Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Gökhan Evren ve Mehmet Ateş atandı.

Gazetede yayımlanan görevden alma kararında ise Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Fikret Erol, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi uyarınca görevden alındı.
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