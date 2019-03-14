Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Bu oyuna gelmeyiz

Netanyahu malum yaklaşan bir seçim var. Netanyahu İsrail'de yolsuzluklara, rüşvete bulaşmış. Bu şaibeyle dolaşan birisi durumda. Türkiye'de hapislerde gazeteciler vs. diye bir yerlerden girerek suyu bulundurmaya çalışıyor. İsrail'inde demokrasiyle ilgili bir ülke gibi anlatıyor. Sen kime neyi anlatıyorsun Netanyahu! Bizim ibadethanelerimize postallarınızla girecek kadar seviyesizsiniz, kadınlara, çocuklara zulmedecek kadar vicdansızsınız. Bunun neresi demokrasi? Orada inanç, düşünce, fikri özgürlük yok. Şu anda tüm vatandaşların değil o sadece Yahudi halkının ulus devletidir. Tüm halkının olması mümkün değil. Kendi vatandaşlarının 1. ve 2. sınıf olarak kategorize eden tek söylenecek İsrail'dir. Bu ırkçı yaklaşımı biz kınıyoruz. Batılı ülkelerin Harem-i Şerif baskını konusunda hala ne yapacaklarını merak ediyorum. Orası sadece Müslümanların değil aynı zamanda Hıristiyan dünyasının kutsal mabedi konumunda.

"BEN DAHA ÖNCE DE BAŞBAKANLAR GÖRDÜM AMA BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"

Bizim ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'dır. Biz her zaman Kudüs'ü Türkiye'nin kırmızı çizgisi olarak görürüz. Bu ecdadımızla başlayan, Sultan Abdülhamid'in bu noktada önemli vurgusu var. Orayı para pul gibi meselelerle almaya yönelmemiş. İsrail'in oldubittileriyle mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Belediye başkanlığı döneminde hukukumuz iyiydi. Başbakanlık dönemimizde orada kazılar yapılıyordu. Oradaki arkeolojik kazılarla oraların geleceğine yönelik akla hayale gelmez adımların atıldığını gördük. Kudüs'le ilgili hassasiyeti olan tüm dünyaya bu kitabı dağıttım. BM dahil İslam ülkelerine hepsine gönderdim. Şu anda İslam ülkelerinde buna duyarlı davrananların sayısı çok çok ileri derecede değil. Bizim milletimizin oraya bakışı hiçbir ülkede yok. Netanyahu seçimler yaklaşırken şu anda o çılgına döndü. Ben daha önce de orada Başbakanlar gördüm. Böylesini görmedim.

"BELKİ BİZİ TAHRİK ETMEYE ÇALIŞIYORLAR! BU OYUNA GELMEYİZ"

Bizi belki tahrik etmeye çalışıyor. Biz bu tahrike gelmeyiz. Benim ülkemde hahambaşı temsilcisi varsa biz o oyuna gelmeyiz. Din özgürlüğüne saygı göstermediğini ortaya koymuştur.Bu adama dünyada birçok siyasi lider kırmızı halılar sererek karşılıyor. Biz o şekilde yapamayız.