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'nin ezan ile ilgili skandalları bitmek bilmiyor

Taksim'de 8 Mart 'nde  ve PKK'nın siyasi kolu  öncülüğünde toplanan grubun skandal ezan protestosu geçmişi akıllara getirdi. CHP'nin ezandan duyduğu rahatsızlığın bir izi de 'ndeki bir toplantıda yaşanmıştı. 'nun arkadaşı CHP'li , 2014'ün ilk meclis toplantısında "Ezan dinlemek isteyen kaset alsın" diyerek CHP'nin zihniyetini ortaya koymuştu.

Giriş Tarihi: 14.3.2019 20:08 Güncelleme Tarihi: 14.3.2019 20:10
CHP'nin ezan ile ilgili skandalları bitmek bilmiyor

8 Mart Kadınlar Günü'nde Taksim'de yaşanan ezan protestosu geçmişi akıllara geçmişte yaşanan ezan karşıtı olayları bir kez daha hatırlattı.

Ezanın ne anlama geldiğini bilmediği anlaşılan CHP'li Ofluoğlu, bu çağrının namaz vaktinin girdiğini ifad eden bir mesaj içerdiğinden habersiz davranıyordu.

5 yıl önce, İstanbul Beylikdüzü Belediyesi'nde yapılan 2014'ün ilk meclis toplantısında bakın neler yaşanmıştı...

CHP'li Taşkın Ofluoğlu'ndan skandal ezan çıkışı

"KASET ALSIN DİNLESİN!"

Ekrem İmamoğlu'nun arkadaşı ve CHP'li meclis üyesi Taşkın Ofluoğlu, Ezan hazımsızlığını bu sözlerle dile getirdi:

Bırakınız insanlar ibadetlerini evlerinde de yapabilirler. Buradaki nüfusun hepsini camilere doldurmamız mümkün değildir. Ezanı duymuyorsa alsın bir ezan kaseti evinde otursun dinlesin. Bugün Türkiye'de en az 5 camiden ezan sesini duyacak vaziyete geldik. Bizim Çekmece'de okunan ezan Bandırma'dan duyuluyor.

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CHP'nin ezan ile ilgili skandalları bitmek bilmiyor
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