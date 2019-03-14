Fatih Portakal FETÖ’den ifade vermiş!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün tepe yöneticisi olarak bilinen şahıslara ait numaraların HTS incelemesi yapıldı. İnceleme sonrası örgüt yöneticileriyle irtibatlı olan bazı numaralar tespit edildi. Ekrem Dumanlı'nın HTS kayıtlarında yapılan incelemede Fatih Portakal'ın örgüt yöneticisi konumunda bulunan Ekrem Dumanlı'yla irtibatlı olduğu, 2015 yılında 2 kez mesaj almak ve 1 kez mesaj atmak suretiyle görüştüğü tespit edildi.

Bu tespit üzerine Fatih Portakal hakkında İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda 'Silahlı Terör Örgütüne üye olma' suçundan soruşturma başlatıldı.

O MESAJLARI KABUL ETTİ

Soruşturma kapsamında Portakal'ın İstanbul Adliyesi'ne gelerek, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısına, mesajlaşmalarla ilgili ifade verdiği ortaya çıktı. Portakal ifadesinde, söz konusu mesajlaşmanın, babasının öldüğü tarihe denk geldiğini, Ekrem Dumanlı'nın kendisine başsağlığı mesajı attığını hatırladığını, kendisinin de bu mesaja karşılık verdiğini anlattı.

DELİL ELDE EDİLEMEDİ

Savcılık, Portakal'ın ifadesi ardından soruşturmayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı. Verilen kararda Portakal'ın rızası dâhilinde cep telefonunda inceleme yapıldığı, söz konusu görüşmenin babasının vefatı sebebiyle gerçekleştiğinin tespit edildiği anlatıldı. Portakal'ın "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçunu işlediğine dair hakkında kamu davasını açmayı gerektirir yeterli delil elde edilmediği belirtildi.



