FETÖ'nün "çöpçatanlık sorumlusu" için karar verildi

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanık İlknur Kazancı ile avukatı hazır bulundu.

"EŞ BULMA"DAN SORUMLU

FETÖ'nün kapatılan okul ve yurtlarında çalıştığı, gizli haberleşme programı ByLock kullandığı ve bekar örgüt mensuplarına eş bulmadan sorumlu olduğu iddialarını kabul etmeyen sanık, beraatini istedi.

CHP, FETÖ'nün kara kutusuna sahip çıktı

Kullanıcı adı ve şifresi kendi adı olan ByLock hesabındaki yazışmalarda "Arkadaşın boy resmini gönderdim.", "Boyu, kilosunu yazdım." gibi ifadelerin de kendisine ait olmadığını ileri süren sanık, FETÖ ile hiçbir bağının bulunmadığını da iddia etti.

MAHKEME 8 YIL HAPİS CEZASI VERDİ

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırdı.