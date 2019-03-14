Mahrem imama 6 yıl 3 ay hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü içerisinde TSK'daki üyeleriyle 'sabit hat' üzerinden iletişime geçen bir mahrem imam daha hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan Mustafa C. isimli mahrem imam silahlı terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararda Mustafa C.'nin Diyarbakır il merkezinde bulunan sabit hatlarla 2013-2016 yılları arasında 32 defa askeri şahısları aradığı ardışık bir şekilde aradığına dikkat çekildi.

11 ASKER İTİRAF ETTİ

Şüphelinin yine aynı şekilde bu sefer 2013-2015 yılları arasında Mardin'den 19 defa TSK'daki askeri personelleri ardışık bir şekilde aradığına vurgu yapıldı. Mustafa C.'nin sabit hattan aradığı TSK'da görevli 11 örgüt üyesi asker verdikleri ifadede sanığın kendilerini Diyarbakır'da görev yaptıkları tarihlerde sabit hattan aradığını söyledi.

6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALDI

Kararda sanığın bu şekilde süreklilik gösteren eylemleri ile FETÖ ile organik bağ içine girip hiyerarşik yapısında dahil olarak silahlı terör örgütü üyeliği suçunu işlediği ifade edildi. Mustafa C. 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken babasının ve annesinin sağlık durumuna ilişkin sunulan hastane raporları doğrultusunda tutuklu kaldığı 11 ay da göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. Kararda tahliye kararının başka bir suçtan tutuklu olmaması şartına bağlandı.