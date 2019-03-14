Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Başkanı Hamza Akbulut, "Milletimizin sembolleşen dini değerlerini, alkışlarla, sloganlarla ve ıslıklarla alaya almak en aşağı seviye ve alçakça bir davranıştır, toplumu kutuplaşmaya, bölmeye, kardeşliği bozmaya yönelik bir eylemdir. Ezanı, siyasal tercihlerle özdeşleştirip, insan haklarına ve kadına tehdit olarak göstermek maksatlı bir girişimdir." dedi.

TGT Vakfı Başkanı Hamza Akbulut: Ezana saygı, sağduyuya davet

Akbulut, Haliç Kongre Merkezi'nde vakfın üyesi ve destekçisi kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelerek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de yaşananları kınadı.







(Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Başkanı Hamza Akbulut)

Katılımcılar adına konuşan Akbulut, ezana gürültü ve ıslıkla tepkide bulunulmasının kamuoyunu derinden sarstığını belirterek, birlik-beraberliğin, bağımsızlığın ve dinin sembolüne karşı yapılan bu fiili durumun asla kabul edilemeyeceğini söyledi.

Ezan üzerinde yakın tarihte de çokça oyun oynandığını aktaran Akbulut, ezanın her türlü ideolojinin ve siyasetin üstünde olduğunu vurguladı.





"EZANIN DİNMESİ ESARETİN İFADESİDİR"

Ezanın namaza davet olduğunu dile getiren Akbulut, "Ezan, Müslümanlar için bir hürriyet beratı, güftesi değiştirilemez bir İstiklal Marşı'dır. Ezanın dinmesi esaretin ifadesidir. Ezansız bir İslam diyarı düşünülemez." dedi.

Mehmet Akif Ersoy'un istiklali ezanların yükselmesinde gördüğünü İstiklal Marşı'ndan dörtlük okuyarak anlatan Akbulut, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Ezan Müslümanların ortak değeridir. Müslümanları temsil etmektedir. Ezan, müminlerin İstiklal Marşı, İslam toplumunun ortak zaman ölçüsü ve parolasıdır. Ezan başlayan günü beş bölüme ayırmakta, inananlara bir disiplin ruhu aşılamaktadır.

Dinimizde ezanın okunmasına özen gösterildiği gibi tekrar edilerek dinlenmesi de gereklidir. Peygamberimiz şöyle buyurur, 'Ezanı işitince müezzinin söylediği kelimeleri söyleyiniz.' Ezan, İslam ülkelerinin hepsinde aynı güfte ile okunur. Asli yapısı değiştirilemez, cihanşümuldür. Ezan asla alay ve eğlence mevzusu edilemez. Ezana saygı gösterilmesi gerekir. Milletimizin sembolleşen dini değerlerini, alkışlarla, sloganlarla ve ıslıklarla alaya almak en aşağı seviye ve alçakça bir davranıştır, toplumu kutuplaşmaya, bölmeye, kardeşliği bozmaya yönelik bir eylemdir. Ezanı, siyasal tercihlerle özdeşleştirip, insan haklarına ve kadına tehdit olarak göstermek maksatlı bir girişimdir."





İnsanlığın barış için çok bedel ödediğini kaydeden Akbulut, şunları kaydetti:

"Din ve inanca saygı duymamak barışa indirilmiş bir darbedir. Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı olarak, milletimizin birliğini aşındıran eylemleri ve ayrımcılığı şiddetle kınıyoruz. İnanca ve düşünceye saygının bir insanlık erdemi olduğunu hatırlatır, bu tür maksatlı ve kışkırtıcı eylemler karşısında herkesi sağduyu içinde hareket etmeye davet ederiz."