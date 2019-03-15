Başkan Erdoğan'dan Yeni Zelanda açıklaması

Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'da Nur Camii'ne yönelik terör saldırısını kınadı.

"TERÖR SALDIRISINI ŞİDDETLE KINIYORUM"

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni Zelanda'da Nur Camii'ne ve orada ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

"BU IRKÇILIĞIN VE İSLAM KARŞITLIĞININ GÖSTERGESİDİR"

Maalesef dünyada yükselmekte olan ırkçılık ve İslam karşıtlığının yeni bir örneği olarak yaşanan bu acı hadiseden dolayı İslam dünyasına ve Yeni Zelanda halkına ülkem ve şahsım adına başsağlığı diliyorum" dedi.

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