Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Başkan Erdoğan'dan Yeni Zelanda açıklaması

Başkan Erdoğan'dan açıklaması

'da gerçekleştirilen alçak saldırı hakkında Başkan 'dan açıklama geldi. İşte Erdoğan'ın açıklamaları;

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2019 09:43 Güncelleme Tarihi: 15.3.2019 09:56
Başkan Erdoğan'dan Yeni Zelanda açıklaması

Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'da Nur Camii'ne yönelik terör saldırısını kınadı.

"TERÖR SALDIRISINI ŞİDDETLE KINIYORUM"

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni Zelanda'da Nur Camii'ne ve orada ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

"BU IRKÇILIĞIN VE İSLAM KARŞITLIĞININ GÖSTERGESİDİR"

Maalesef dünyada yükselmekte olan ırkçılık ve İslam karşıtlığının yeni bir örneği olarak yaşanan bu acı hadiseden dolayı İslam dünyasına ve Yeni Zelanda halkına ülkem ve şahsım adına başsağlığı diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Zelanda'da 2 camide yapılan katliam ile ilgili açıklama!

Son dakika: Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı! Ölüler ve yaralılar var

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan'dan Yeni Zelanda açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN