Bize hizmet edenleri destekleyeceğiz

BUGÜN NELER OLDU

Necip Kartal... O, terör örgütü PKK'nın sözde Avrupa sorumlusu Remzi Kartal'ın ağabeyi ve aynı zamanda Van'daki 500 bin nüfuslu Bruki (Brukan) aşiretinin lideri. Birçok aşiretle birlikte kendilerinin de HDP-CHP ittifakına oy vermeyeceğini söyleyen Kartal, SABAH'a 31 Mart seçimlerini değerlendirdi. HDP'nin CHP ile birleşip seçime girmesinin hayra alamet olmadığını söyleyen Kartal'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle oldu:PKK'yı dış ülkeler destekliyor, yediriyorlar, içiriyorlar, besliyorlar sonra da silah verip çatıştırıyorlar. Kürt ile Türk kardeş değil mi? Biz yıllardır kardeşiz. Ama 40 senedir PKK oyunu Türkiye'nin başında oynanıyor.PKK, bu kadar adama nasıl para yetiştiriyor, bu gücü nereden alıyor? Bunlar daha ayılmadılar. Ancak vatanını milletini seven Kürtler bu oyunu görecek ve bozacaktır.Eskiden darbelerin simgesi sokakta çalınan düdüklerdi. Türkiye'de çok darbe gördüm. Bir düdük çaldığında şapkasını alıp giden reisi cumhurlarımız, başbakanlarımız vardı. Şimdi ise Erdoğan kefeniyle bu yola çıktığını söylüyor. Bu adam canıyla uğraşıyor, bu işe ağırlık veriyor. Bedelini hayatıyla ödemeye bile razı oluyor.Binali Yıldırım, uzun zamandır Bakanlık, Başbakanlık yapan bir zat. Bize hizmet edenleri, bizim memleketimizi ileriye götürecek kadroları iş başına getirmek gerekiyor. İstanbul'u hepimiz iyi düşünmeliyiz. İstanbul gözbebeğimiz, İstanbul başlı başına bir devlet. İstanbul söz konusu olunca şapkamızı önümüze bırakıp ona göre düşünüp taşınmak lazım. Bunun Kürt'ü, Türk'ü yok. Sayın Yıldırım'ı da destekliyoruz.(Cumhur İttifakı) Gün gelecek tarih Devlet Bahçeli'yi yazacak. Çünkü Bahçeli neyin ne olduğunu anlayıp Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte hareket etti. Öte yandan, ben Kürdüm ama bugün Kürtlerin CHP ile birleşip seçime girmeleri hayra delalet değil. İşin içerisinde başka oyunlar var. İnşallah muvaffak olmazlar.