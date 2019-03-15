CHP, PKK’nın kuyruğuna takıldı FETÖ’nün vagonu oldu

BUGÜN NELER OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında partisinin Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlediği mitinge katıldı. Bahçeli, Aksaray'da Cumhur İttifakı'ndaki iki partinin adaylarının ayrı olduğunu hatırlattı ve "AK Partili kardeşlerimizle biriz, beraberiz" dedi. Bahçeli şöyle konuştu:Zillet ittifakını oluşturan CHP'si, İP'i, HDP'si, ÖDP'si, SP'si, Cumhur İttifakı için devamlı dedikodu yayıyorlar. Devamlı açığımızı arıyorlar, devamlı fitne, fesat çıkıyorlar, Cumhur İttifakı'nı çekemiyorlar, milli bekamızı kaldıramıyorlar. Zillet, melanet, hatta hıyanet içindeler.Şu işe bakar mısınız; CHP Bartın Milletvekili, PKK'lılara 'kardeşim' diyor, onlardan oy istiyor, 'aman' diyor. Kılıçdaroğlu ise bunu örtmek, bahane bulmak için kıvranıyor, kırk dereden su getiriyor. Aziz Atatürk'ün kurduğu partinin acıklı durumuna bakar mısınız. CHP rotayı iyice şaşırmış.Kılıçdaroğlu kim oluyor da bize milliyetçilik ahkamı kesiyor? Kimliksiz ağızlardan milliyetçilik nasıl çıkıyor? Bu cüreti nereden alıyor, bu cesareti kimler aşılıyor? Kılıçdaroğlu ya aklıyla zoru vardır ya girdiği siyasi komadan çıkamamıştır. YPG'nin Türkiye'ye saldıracağına inanmayan bir şahsiyetin, CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturması utanç vesikası, rezaletin daniskasıdır. Kılıçdaroğlu, Altı Ok'tan Milliyetçiliği fiilen sökeli çok uzun zaman olmuştur. CHP, PKK'nın kuyruğuna takılmış, FETÖ'nün vagonu olmuştur.HDP'li bir eş başkan, 'Kürdistan'da kazanıp, batıda AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz' demekle de kalmıyor, huzurun gelmesi için bebek katilinin üzerindeki tecridin kalkması istiyor. Bunlar aklını oynatmış, yollarını şaşırmış, bunlar ihaneti alenileştirmiş. CHP'ye oy veren kardeşlerim, PKK'ya mahkum edilemez. CHP'ye oy veren Atatürk sevdalısı kardeşlerim zillete düşürülemez.