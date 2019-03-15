Gezi finansörü Ergenekon’a destek vermiş

Gezi Parkı eylemlerine yönelik haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları istenen isimler arasında yer alan Osman Kavala ve Çiğdem Mater Utku'nun, FETÖ'nün TSK'yı dizayn etmek için kurguladığı Ergenekon soruşturmasının yürütülmesine destek verdikleri ortaya çıktı. 13 Ağustos 2008 tarihinde aralarında akademisyen, hukukçu ve gazetecilerin de bulunduğu 300 kişi Ergenekon davasının karartılmaması, derinleştirilmesi isteğiyle bir bildiri yayınladı.

BİLDİRİYLE SAHİP ÇIKTILAR

Bildiride 'Ergenekon iddianamesi ahtapotun kollarından birini yakalamıştır. Ancak, diğer kollara ve gövdeye ulaşmakta kendini sınırlamış kaygısı uyandırmaktadır" ifadeleri yer alırken "Asker-sivil bütün kurum ve kuruluşlar da davanın karartılmaması ve mutlaka derinleştirilmesi için aynı kararlılığı göstermelidir. Bu davanın hayati önemine inanan bizler, hukuki / adli sürecin kamu vicdanını her yönden rahatlatacak şekilde, yargı bağımsızlığı çerçevesinde, adil ve titiz yargılama ilkelerine sonuna kadar uyularak sürdürülmesini diliyoruz" ifadeleri de yer alıyor.

O İSİMLER DE İMZA ATMIŞ

Yapılan incelemelerde bildiriye ortak olan ve imza atan isimler arasında Gezi Parkı kalkışmasının başrolünde yer alan Osman Kavala ve Çiğdem Mater Utku'nun olduğu da belirlendi. Söz konusu bildiriye imza atan isimler arasında 2015 yılı içerisinde PKK Terör Örgütü'ne yönelik hendek operasyonları sırasında 'Bu suça ortak olmayacağız' başlıklı bildiriye imza atan Şebnem Korur Fincancı da yer alıyor. Bildiriye yine aynı şekilde Gezi Parkı kalkışması kapsamında açılan davada sanık olan Tayfun Kahraman da imza atmış.